Pato Pedrito le hace competencia la Pato Merlín; esta es su historia

Durante esta Copa Mundial de Futol se han desatado distintas historias incluso fuera de la cancha, y entre estas se incluye la del Pato Merlín, un emplumado que se volvió viral al portar la camiseta de la Selección Mexicana en las calles de la capital.

Merlín logró robarse el corazón de los aficionados del futbol alrededor del mundo, pues este emplumado caminaba detrás de las personas que lo llevaban con una singular naturalidad, lo que causó gran impacto entre los internautas.

Debido a la gran popularidad que alcanzó el pato Merlín, la familia de este acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar el nombre del que se convirtió en embajador oficial de la Ciudad de México del Mundial 2026.

Luego de esta gran viralidad que alcanzó Merlín se han dado a conocer otros patos mundialistas, como el Pato Pedrito en México y El Pibito en Argentina, o el caso del pato que fue sujetado por la presidenta municipal de Quiroga, Michoacán.

🇦🇷 | Los argentinos no soportaron que un pato mexicano fuera el centro de atención y ya sacaron su propio pato Merlín de Temu. Se llama “El Pibito”.



Como siempre copiándole todo a México. 🙄 pic.twitter.com/YFrhMByT5J — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 22, 2026

Patos del Mundial 2026

El Pato Merlín logró ser tan reconocido a nivel mundial que no solo se volvió host oficial de la Ciudad de México en este Mundial, sino que incluso estuvo presente durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Además de Merlín, el Pato Pedrito es la mascota que adoptó el sur de Tampico, pues este emplumado comenzó a acudir al Vivero Didáctico de Tampico en el que trabaja su dueña con la jersery de la Selección Mexicana luego del partido que ganaron contra Sudáfrica.

Pedrito no es el único pato que se encuentra en el Vivero de Greisy Rubí; pero de acuerdo con una entrevista que dio al medio El Sol de Tampico, sí es el único al que le gusta convivir con las personas, por lo que incluso este es el encargado de recibir a los visitantes.

Pese a que los patos mundialistas han causado gran ternura en redes sociales no todos los casos son iguales, pues en redes sociales comenzaron a denunciar un caso particular en Michoacán.

Esto ocurrió luego de que la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, apareciera cargando de manera inapropiada a un pato que dijo se había encontrado y de quien estaba buscando a sus dueños.

A diferencia de Merlín y Pedrito que caminan con total libertad y son tratados de manera cautelosa por sus cuidadores, el pato de Michoacán fue sostenido desde las puntas de las alas para posar junto a la presidenta municipal de Quiroga.

Al igual que Merlín y Pedrito, el pato que González Sánchez sostuvo inadecuadamente portaba una playera de la Selección Mexicana, y el dueño decidió regalárselo, por lo que ahora este será la mascota de Quiroga, de acuerdo con la presidenta municipal.

La activistas y divulgadora científica Lucía Hernández compartió por medio de redes sociales que “sostener a un pato de esta manera causa dolor intenso, debido a la tensión que se ejerce sobre músculos, tendones, articulaciones y huesos.”

Asimismo, apuntó que el pato presentó síntomas y reacciones de estrés, miedo y malestar físico, por lo que hizo incapié en que “los animales no son utilería política para que sean aprovechados en una tendencia.”

Alcaldesa panista maltrata pato para hacerlo su mascota del Mundial



Alma Mireya González Sánchez, Presidenta Municipal de Quiroga, Michoacán, maltrató a un pato para promocionarlo como mascota mundialista.



En el video se puede observar que le entregan al animal de una manera en… pic.twitter.com/KwQAi90ITb — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) June 19, 2026

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