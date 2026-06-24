Randy, perrito policía que vigila el Fan Fest en el Zócalo y causa sensación | VIDEO

Randy, binomio canino de la SSC que vigila el Fan Fest del Zócalo

Randy es un perro policía, binomio canino, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), que está vigilando la entrada al Fan Fest en el Zócalo, evento donde se transmitirá el partido de México contra Chequia.

El perrito ha llamado la atención de los aficionados que están ingresando al evento por la calle de 20 de Noviembre, sin embargo, él tiene una misión que es cuidar que el Fan Fest se lleve a cabo sin inconvenientes y así lo ha hecho.

En entrevista con La Razón, el oficial Marcos López de la SSC comentó que Randy, el binomio canino, ya ha detectado marihuana que se intentó meter a este sitio.

#VIDEO | El oficial Marcos de la SSC dice a La Razón que Randy, el binomio canino que hoy vigila la entrada al Fan Fest del Zócalo de 20 de noviembre, ya ha detectado marihuana que se intentó meter a este sitio.



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“Detectó a dos personas que traían hierba seca con características de la marihuana”, dijo el oficial.

Randy, además de vigilar, es una celebridad, pues los aficionados que llegan al evento deportivo se quieren tomar fotos con él.

Marcos señaló que la fama del perrito se debe a que constantemente va a trabajar a eventos en el Estadio GNP, entonces la gente ya lo conoce.

Randy, el guardian del Fan Fest del Zócalo por el Mundial 2026 ı Foto: Jonathan Castro

"Randy está en los eventos del GNP y ha tenido aquí popularidad. Es la primera vez que viene al Fan Fest (los visitantes dicen que) es muy carismático por cómo posa”, explicó el uniformado.

Aunque es un can de raza Pastor Belga Malinois, Randy es muy mexicano y porta su jersey color verde para apoyar a la Selección en el partido contra Chequia que se llevará a cabo este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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