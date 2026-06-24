¿Por qué le dicen Chequia a República Checa, el rival de México del Mundial?

Este miércoles la Selección Mexicana disputará el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026, y el partido contra la Selección de República Checa se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Los hinchas mexicanos se encuentran listos para el partido de este miércoles, y pese a que se implementará Ley Seca en la Ciudad de México a partir de las 15:00 horas, se espera un ambiente de celebración en las calles capitalinas.

Además, en centro de la capital se instalarán 30 pantallas para que las y los aficionados puedan disfrutar de este encuentro para después del partido, en caso de que el desempeño de la Selección continúe como en los partidos anteriores, puedan celebrar la victoria.

¿Por qué le dicen Chequia a República Checa?

La República Checa antes era Checoslovaquia, pero fue a partir del 1 de enero de 1993 cuando la Federación Checoslovaca pasó a ser dos países: República Checa y República Eslovaca, y la abreviación Chequia únicamente se usa en español.

Chequia es la denominación que se le da a la República Checa como una abreviación que únicamente se utiliza a nivel mundial en contextos deportivos, obras literarias, medios de comunicación y documentos no oficiales o informales, con la finalidad de que el país sea identificado más rápido.

Fue a partir del 2016 cuando la República Checa comenzó a ser nombrada como Chequía en ámbitos medíaticos, deportivos, de turismo y culturales; por lo que esta manera de referirse a dicho país es oficial y adecuado solamente en contextos fuera de lo político.

En el Mundial se le conoce como Chequia debido a que la selección masculina fue registrada bajo dicha abreviatura tanto en la FIFA como en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), por lo que esta abreviación también se ha utilizado en la Eurocopa y hasta en los Juegos Olímpicos.

La disolución de Checoslovaquia también es conocida como el Divorcio de Terciopelo, debido a que fue la Revolución de Terciopelo de 1989 la que llevó a que se formara un nuevo gobierno.

La separación del país comenzó en 1992, cuando tanto los checos como los eslovacos tuvieron diferencias políticas más evidentes, por lo que se realizaron negociaciones para legar a un acuerdo de disolución pacífica.

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