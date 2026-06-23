México vs Chequia podría jugarse bajo lluvia; alertan por tormentas

El partido entre México y Chequia llegará con amenaza de tormentas en el Estadio Ciudad de México. Conagua prevé lluvia desde las horas previas al encuentro de este miércoles 24 de junio, con probabilidad de 80 por ciento entre las cuatro y las seis de la tarde, además de descenso gradual de temperatura en Tlalpan.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén temperaturas de 20 a 22 grados, sensación térmica del mismo rango y rachas de viento de 30 kilómetros desde las cuatro de la tarde. Una hora después, el termómetro bajará a entre 19 y 21 grados.

Desde las seis de la tarde, la previsión mantiene tormentas con 80 por ciento de probabilidad, una temperatura de 18 a 20 grados y viento del noreste. Una hora más tarde, en la franja del encuentro, el pronóstico indica un grado menos en el termómetro y altas posibilidades de que se produzcan tormentas eléctricas.

Infórmate de las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en las sedes mundialistas #CDMX; Guadalajara, #Jalisco, y Monterrey, #NuevoLeón, durante los siguientes 4 días ⬇️ pic.twitter.com/Q0Bk6dAWQm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Más tarde, las condiciones cambiarán a chubascos. Entre ocho y nueve de la noche, el registro oficial señala de 16 a 18 grados en el termómetro, con 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

En Nuevo León, el Estadio Monterrey tendrá un escenario distinto para el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. El pronóstico marca cielo parcialmente nublado y temperatura de 30 a 32 grados a partir de las seis de la tarde, con una sensación térmica similar y rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Hacia el inicio del juego, a las siete de la noche, el pronóstico para Monterrey marca de 29 a 31 grados, cielo parcialmente nublado, viento del sureste de 30 kilómetros por hora y ráfagas de 50. Una hora después, el reporte prevé cielo despejado, de 28 a 30 grados.

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MSL