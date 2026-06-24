Protección Civil alerta por lluvias fuertes durante el México vs Chequia

El partido entre México y Chequia llegará este miércoles s al Estadio Ciudad de México bajo pronóstico de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en la última actualización meteorológica para esta tarde al sur de la capital.

La dependencia federal detalló que el encuentro comenzará a las 19:00 horas, por lo que pidió a la afición anticipar su llegada al inmueble para evitar concentración de personas y manifestantes en los filtros de acceso.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital del país tendrá una temperatura máxima de 23 a 25 grados y ambiente cálido durante la tarde. El reporte prevé cielo medio nublado a nublado, con acumulados de 25 a 50 milímetros en las próximas 24 horas.

Ante ese escenario, la CNPC, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomendó portar impermeable y usar calzado cerrado con suela antiderrapante. También pidió no llevar paraguas, ya que su ingreso suele quedar restringido por los protocolos del recinto.

Si durante el traslado se presenta actividad eléctrica severa, las autoridades llamaron a buscar refugio en estructuras techadas y permanecer lejos de árboles, cableado o estructuras metálicas.

Al ingresar al estadio, los asistentes deberán ubicar rutas de evacuación, salidas de emergencia y servicios médicos. La dependencia también pidió a familias y grupos de amigos fijar puntos de encuentro dentro y fuera del inmueble, además de mantener bajo cuidado directo a menores de edad y personas vulnerables.

Pasillos, escaleras y rampas deberán permanecer libres para facilitar la atención ante cualquier eventualidad. La CNPC exhortó al público a conservar el orden, evitar conflictos y atender las indicaciones del personal de seguridad, protección civil y sonido local.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



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