¿Quién era Roberto Arellano Acevedo, hombre que murió tras ser linchado en festejos del Mundial en Baja California Sur?

Roberto Arellano Acevedo, el conductor involucrado en el atropellamiento ocurrido durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Mundial 2026, murió después de permanecer varios días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió tras ser agredido por un grupo de personas en Los Cabos, Baja California Sur.

El caso generó gran impacto luego de que videos difundidos en redes sociales mostraran el momento en que un vehículo ingresó a una calle donde decenas de aficionados celebraban el triunfo de México.

Tras el incidente, el conductor fue golpeado por varias personas y posteriormente trasladado a un hospital, donde permaneció en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Murió Roberto Arellano Acevedo, el conductor que fue agredido por una multitud tras el atropellamiento ocurrido durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia en Baja California Sur. Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre los hechos… pic.twitter.com/oITbrxfVQq — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 30, 2026

¿Quién era Roberto Arellano Acevedo?

De acuerdo con la poca información disponible, Roberto Arellano Acevedo era un prestador de servicios turísticos y padre de dos hijas. Después de los hechos fue trasladado al Hospital Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz, debido a un traumatismo craneoencefálico severo que requería atención médica especializada.

El incidente ocurrió la noche del 24 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles para celebrar la clasificación de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Según los reportes preliminares, el conductor intentó avanzar por una vialidad que no contaba con un cierre oficial, aunque permanecía bloqueada por la concentración de aficionados.

En medio de la aglomeración, el automóvil embistió a varias personas, dejando un saldo inicial de 17 lesionados. Los servicios de emergencia atendieron a los heridos y los trasladaron a diferentes hospitales del municipio, mientras que cuatro de ellos continuaban hospitalizados tras el accidente.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si el atropellamiento fue consecuencia de una imprudencia, una pérdida de control del vehículo o de alguna otra circunstancia relacionada con la multitud que ocupaba la vialidad.

Tras la muerte de Roberto Arellano Acevedo, las autoridades continúan integrando las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades legales derivadas tanto del atropellamiento como de la agresión que sufrió el conductor.

A raíz de este caso, los ayuntamientos de Los Cabos y La Paz, en coordinación con el gobierno estatal encabezado por Víctor Castro Cosío, anunciaron la implementación de operativos especiales y cierres viales durante los siguientes encuentros del Mundial 2026.

🇲🇽 Muere el conductor que atropelló a 17 personas en Cabo San Lucas, México, durante festejos del Mundial; falleció en el hospital tras ser linchado por la multitud, informan autoridades. pic.twitter.com/k9FZuRSEyX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 2, 2026

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LMCT