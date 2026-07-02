“La fiesta es la fiesta”; Layda da el día libre

LA MANDATARIA de Campeche, el martes pasado, durante la celebración de uno de los goles del combinado nacional

TRAS ASENTAR que “la fiesta es la fiesta” y que le “ganó la emoción”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio el día libre a los burócratas del estado, luego de que la Selección Mexicana de futbol ganara su partido del Mundial contra su similar de Ecuador.

Durante un evento realizado la noche del martes, la mandataria estatal aseguró: “Yo creo que los ciudadanos campechanos nos hemos ganado el día libre mañana (ayer miércoles), arriesgando mi vida porque me van a regañar, pero no me importa, la fiesta es la fiesta”, aseguró.

El Tip: EL GOBIERNO estatal invirtió recursos públicos para promocionar en redes el “Mundialito Social”, cuya imagen está ligada al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa.

“Me ganó la emoción. Por el triunfo de México, mañana miércoles no hay labores en el gobierno del estado”, decretó la mandataria en sus redes sociales.

El evento donde la gobernadora hizo el anuncio se dio en el Domo del Jaguar, el cual lució completamente lleno de campechanas y campechanos que se congregaron para apoyar a la Selección Mexicana y celebrar su triunfo.

Apenas hace unos días, la mandataria estatal mencionó que su administración pagó cuatro millones de pesos por la transmisión de los partidos en dicho lugar.

La funcionaria dijo que le dieron “trato especial” y que los derechos de transmisión del FanFest permitirían ver 50 juegos del torneo deportivo internacional.

Al ser cuestionada sobre el gasto a pesar de la deficiencias que tienen algunas oficinas de su administración, la mandataria aseguró que no se pagó “ni un solo peso por el montaje y la logística”.

Afirmó que esto no debe ser tomado como un gasto más, sino como parte de una estrategia para la preservación de la cultura y la convivencia familiar, alrededor de un evento deportivo mundialista que une culturas de muchos países.

En contraste, el director de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab, aseguró que no fueron “ni cinco millones” lo desembolsado para transmitir todos los partidos en el FanFest.