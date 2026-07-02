Mueren 3 tras ataque mientras veían partido

EN LA CANCHA techada del barrio de Rancho Nuevo en Yautepec se desató el martes el tiroteo

Tres personas fallecidas y nueve heridas es el saldo de un ataque armado registrado la noche del martes en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, Morelos, mientras un grupo de personas observaba el partido de futbol entre México y Ecuador.

Medios locales señalaron que los agresores llegaron al lugar a bordo de una camioneta y una motocicleta. Tras irrumpir en la cancha, dispararon a mansalva contra los asistentes y posteriormente huyeron.

El Dato: EL DIPUTADO federal morenista Agustín Alonso Gutiérrez lamentó el episodio de violencia y confirmó el fallecimiento de personas cercanas a su entorno político.

Tras el ataque, elementos de diversas corporaciones de seguridad acordonaron la zona, mientras paramédicos brindaban atención a los heridos. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos indicó que las personas fallecidas son dos mujeres y un hombre, dos de los cuales perdieron la vida en el sitio y uno en un hospital.

Aunque la fiscalía no dio a conocer los nombres, los reportes locales refieren que entre las víctimas está Miguel Ángel Tijera, asistente del diputado federal morenista Agustín Alonso, así como una mujer menor de edad.

También según los informes locales, entre los heridos se encuentra Sandra Fernández, aspirante a la alcaldía de Yautepec y prima de la actual presidenta del DIF municipal.

La fiscalía señaló que las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos delictivos.

El gobierno de Yautepec lamentó el hecho y confirmó que el ataque ocurrió cuando las familias disfrutaban del partido de la Selección Mexicana, en la cancha techada del barrio de Rancho Nuevo.

“Continuamos con nuestro compromiso, en la suma de esfuerzos, para disminuir la violencia en nuestro estado, y respondemos con todo nuestro apoyo al llamado que hace la gobernadora de Morelos (Margarita González Saravia). Pedimos a los integrantes de la Mesa de Coordinación de Construcción de la Paz del Estado de Morelos se investigue, con respeto y seriedad, para que estos hechos no queden impunes”, señaló el municipio.

Las autoridades informaron que se ofreció el apoyo necesario para las familias de las personas lesionadas y de quienes perdieron la vida, con el fin de aminorar el impacto.

Al referirse al hecho de violencia, la gobernadora González Saravia informó que instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche (martes) en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados”, consignó la mandataria en sus redes sociales.

…Y balean a periodista que cubría celebración

| Por Alan Gallegos |

EL DIRECTOR del medio digital Real Cintalapa, en Chiapas, Marco Ramos, fue atacado a balazos la noche del martes en dicho municipio cuando transmitía los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial de futbol.

Informes de prensa locales señalaron que personas no identificadas dispararon en al menos cuatro ocasiones contra el periodista y enseguida huyeron.

AFICIONADOS congregados antier en San Cristóbal para ver el juego de futbol ı Foto: Cuartoscuro

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, y a peritos especializados, para que se dediquen de manera inmediata a la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento.

Agregó que actualmente el periodista se encuentra recibiendo atención médica y es reportado en condición de salud estable, además de que se le han otorgado todas las medidas precautorias para salvaguardar su integridad.

Añadió que “no habrá impunidad” y que los responsables enfrentarán la justicia.

Durante una conferencia de prensa, periodistas de Chiapas manifestaron su preocupación por el ataque contra el director del portal Real Cintalapa y advirtieron que este tipo de episodios representa un riesgo para quienes ejercen la tarea informativa en la entidad.

Los periodistas exigieron una investigación que permita esclarecer el caso, sancionar a los responsables y garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.