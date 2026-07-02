…Y balean a periodista que cubría celebración

AFICIONADOS congregados antier en San Cristóbal para ver el juego de futbol

EL DIRECTOR del medio digital Real Cintalapa, en Chiapas, Marco Ramos, fue atacado a balazos la noche del martes en dicho municipio cuando transmitía los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial de futbol.

Informes de prensa locales señalaron que personas no identificadas dispararon en al menos cuatro ocasiones contra el periodista y enseguida huyeron.

AFICIONADOS congregados antier en San Cristóbal para ver el juego de futbol ı Foto: Cuartoscuro

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, y a peritos especializados, para que se dediquen de manera inmediata a la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento.

Agregó que actualmente el periodista se encuentra recibiendo atención médica y es reportado en condición de salud estable, además de que se le han otorgado todas las medidas precautorias para salvaguardar su integridad.

Añadió que “no habrá impunidad” y que los responsables enfrentarán la justicia.

Durante una conferencia de prensa, periodistas de Chiapas manifestaron su preocupación por el ataque contra el director del portal Real Cintalapa y advirtieron que este tipo de episodios representa un riesgo para quienes ejercen la tarea informativa en la entidad.

Los periodistas exigieron una investigación que permita esclarecer el caso, sancionar a los responsables y garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.