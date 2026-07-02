Tormentas en Jalisco provocan el desbordamiento de un canal en Adolf B. Horn

Tormentas en Jalisco provocan desbordamiento de un canal en Adolf B. Horn.

Un cierre total a la circulación en la Avenida Adolf Bernard Horn Junior, de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, sorprendió a los conductores tras el desbordamiento del canal debido a las fuertes lluvias de este jueves.

El desbordamiento del cuerpo de agua ocurrió a la altura del punto conocido como Altus Bosques. Esta situación generó largas filas de vehículos que no pueden avanzar hasta que se atienda la emergencia.

Los reportes iniciales señalaban que, hasta estos momentos, el incidente del canal Adolf B. Horn ha dejado únicamente afectaciones a propiedades e infraestructura. No hay reportes de heridos o muertos.

En redes sociales, comenzaron a circular videos que dan cuenta de la magnitud de la contingencia que se vive en Jalisco por la inundación ocurrida este 02 de julio de 2026.

En el material se observa cómo el agua alcanza a cubrir casi la mitad de los autos particulares, mientras que los vehículos de transporte público se ven afectados al nivel de las puertas.

Algunos usuarios de redes sociales afirman que por el momento las vías alternas se encuentran saturadas o afectadas por las tormentas en Jalisco.

¿Por qué se desbordó el canal?

Previamente, Protección Civil de Jalisco informó sobre el desarrollo y la probable consolidación de sistemas de tormentas en el territorio estatal. Por lo que pidió a los usuarios utilizar vías alternativas de transporte.

Las autoridades estatales insistieron en que el desarrollo de celdas de tormenta obliga a extremar precauciones en los límites de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

La Avenida Adolf Bernard Horn Junior se sitúa precisamente en la franja limítrofe que divide a ambos municipios. A lo largo de esta importante arteria vial, interceptan de forma directa diversos colectores de agua pluvial y cauces naturales.

Estos sistemas pluviales paralelos e interceptores suelen manifestar una alta vulnerabilidad ante las inundaciones recurrentes durante el periodo de precipitaciones.

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JVR