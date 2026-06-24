Prevén estragos en 10 estados por “Superniño”

El fenómeno meteorológico El Niño impactará la producción de alimentos en México el verano de este año, con pérdidas de cosechas, estrés en ganado, brotes de enfermedades, plagas en el campo y alzas en precios de productos e insumos, advirtió la firma mexicana Startup Renaissance.

Señaló que el país enfrentará uno de los veranos más calurosos de su historia por la combinación de El Niño, la canícula y los efectos del cambio climático. El reporte anticipa sequías severas en zonas productoras, además de lluvias torrenciales e inundaciones en otras regiones.

EL Dato: En Sinaloa, 19 de los 20 municipios tienen riesgo medio a alto por ciclones, por lo que instalaron un Puesto de Comando Interinstitucional para coordinar acciones preventivas.

De acuerdo con el informe “Perspectiva estacional junio, julio y agosto 2026”, las afectaciones más fuertes por falta de lluvia alcanzarán al norte, noroeste y noreste del país. La firma precisó que las precipitaciones recientes en el centro, sur y sureste no modifican ese escenario para el resto de la temporada.

El análisis cita el estimado de precipitación integrado por el Conjunto Multimodal Norteamericano, que marca una reducción del acumulado mensual de lluvias entre junio y agosto en la parte centro y oeste de México, debido al avance del patrón climático de El Niño.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas aparecen en el reporte como entidades con antecedentes de mayor afectación por sequía y con riesgo ante el fenómeno, que la firma describió como un posible Superniño.

Otro bloque de impacto incluye a estados del Occidente, entre ellos Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El documento advierte que esas regiones pueden registrar temperaturas altas, ondas de calor extremas, menor disponibilidad de agua, más incendios forestales y caída de reservas alimentarias.

El posible Superniño alude a un episodio de este fenómeno climatológico de intensidad muy fuerte, no a una categoría oficial. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU reportó condiciones activas y una probabilidad de 63 por ciento de nivel muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero del próximo año, mientras que la Organización Meteorológica Mundial estimó 80 por ciento de posibilidad de formación entre junio y agosto.

Autoridades mexicanas han evitado el término Superniño en sus reportes oficiales y han descrito el escenario como un posible episodio muy fuerte de este fenómeno. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que el fenómeno ya se estableció en el océano Pacífico ecuatorial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que El Niño puede alterar los patrones de lluvia y temperatura, con efectos severos en cultivos, ganado y medios de vida rurales. El organismo señala que estos peligros climáticos elevan los riesgos para la seguridad alimentaria, porque reducen el agua disponible, dañan siembras, limitan ingresos campesinos y exigen medidas preventivas antes de que avance una emergencia.