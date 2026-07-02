¿Quién es Francesca Marilisa, la mujer detenida en Atlixco por presunto secuestro en Puebla en 2014?

El 3 de junio Francesca Marilisa fue detenida en Atlixco, Puebla por presuntamente ser la autora intelectual del secuestro de Javier N en 2014, por lo que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Francesca Marilisa contaba con una orden de aprehensión en Atlixco, Puebla desde hace 12 años, por lo que se encuentra recluída de manera preventiva en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, y fue vinculada a proceso desde el 10 de junio.

Agentes de la Fiscalía General de Puebla ejecutaron la captura de Marilisa cuando esta se encontraba realizando trámites relacionados con un juicio relacionado con pensión alimenticia que le interpuso una expareja sentimental.

Pese a que al igual que los autores materiales del secuestro de Javier N, Francesca también había sido detenida durante un operativo, esta quedó en libertad y, de acuerdo con medios de la entidad, contiuaba viviendo en Puebla.

Nota de El Sol de Puebla sobre el secuestro de Javier en 2014 ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Francesca Marilisa y qué hizo?

Francesca Marilisa es la propietaria de las cafeterías y heladerías Topolino; además, es sobrina de Domingo Minutti, uno de los dueños de Italian Coffe, y Benjamín Minutti, director del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

La también exregidora de Atlixco es señalada por presuntamente haber contratado a cinco personas para que estas agredieran físicamente a Javier N, quien había sido su pareja sentimental hasta inicios del 2014.

Luego de ser golpeado y secuestrado cuando salía de un antro, los autores materiales solicitaron un pago de 5 millones de pesos para liberar a Javier; sin embargo, los familiares de este únicamente dieron un pago de 75 mil pesos para que lo liberaran.

Elementos de la extinta Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGDAI) realizaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

📄✅ Tramita tu Constancia de No Antecedentes Penales sin complicaciones.



Consulta los requisitos, reúne tu documentación y acude al módulo correspondiente para realizar el proceso de forma ágil y segura.#FiscalíaCercana #Puebla #TrámitesFGE pic.twitter.com/Zz23ePLbMp — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 4, 2026

Los autores materiales del secuestro fueron identificados como Milton Morris, Ángel Flores, Alejandro Negrete, Marcos Gómez y Angélica Merlo, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal de San Miguel, Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, los cinco sujetos golpearon a Javier cuando este salía de un antro ubicado en Chipilo, para posteriormente lo amarraron y subirlo a la cajuela de un vehículo.

Javier fue trasladado por los autores materiales a un motel que estaba ubicado en la autopista Puebla-Huajuapan de León, y una vez que recibieron el pago lo dejaron en libertad; por lo que el empresario interpuso la denuncia de hechos.

La empresa Topolino cuenta con señalamientos por hostigamiento laboral y malos tratos a los trabajadores, pues compartieron con medios de Puebla que trabajaban hasta 12 horas diarias sin contar con prestaciones de ley.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.