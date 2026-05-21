Confirman que cuerpo hallado en Tlaxcala es de Blanca Adriana, mujer desaparecida tras acudir a clínica en Puebla

La Fiscalía de Tlaxcala confirmó que el cuerpo localizado en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, corresponde a Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer de 37 años que desapareció después de acudir a la llamada “Detox Clínica”, ubicada en la zona de Zavaleta, en Puebla.

Blanca Adriana fue vista por última vez el pasado 18 de mayo, cuando acudió al establecimiento para una supuesta valoración médica relacionada con un procedimiento estético.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer ingresó a la clínica ubicada sobre Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz Buenavista. Horas después, el personal presuntamente pidió a su esposo salir a comprar medicamentos, vendas y una faja compresiva; al regresar, encontró el lugar cerrado y sin rastro de ella.

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🚨#ÚLTIMAHORA La Fiscalía de Tlaxcala confirma que los restos localizados en el municipio de Atltzayanca pertenecen a Blanca Adriana N.



El grupo de identificación humana del INCIFO de la FGJE realizó la confirmación, tras realizar las pruebas periciales correspondientes. pic.twitter.com/a0gesnc3sJ — Azucena Uresti (@azucenau) May 22, 2026

Por su parte, Florencio Ramos Sánchez, esposo de Blanca Adriana, desde las instalaciones de la Fiscalía de Tlaxcala confirmó que las autoridades le notificaron oficialmente sobre la localización sin vida de su pareja en Atltzayanca.

El hombre lamentó el desenlace del caso y señaló que la familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida. Indicó además que actualmente realizan los trámites legales y forenses correspondientes tras la confirmación de la identidad.

Las investigaciones apuntan a que cámaras de seguridad captaron el momento en que varias personas sacaron a una mujer aparentemente inconsciente de la clínica y la subieron a un Mini Cooper rojo. Posteriormente, el vehículo fue localizado en Puebla y quedó integrado a las indagatorias ministeriales.

Se confirmó lo que más se temía. Florencio Vázquez confirma la muerte de su esposa, Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer de 37 años que desapareció de una clínica en Puebla después de someterse a un tratamiento estético. Su cuerpo fue localizado en una canal este jueves en el… pic.twitter.com/cBQbs6BNry — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 22, 2026

Entre los principales señalados aparece Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como presunta responsable del establecimiento, además de otras personas presuntamente relacionadas con la operación de la clínica. Hasta ahora, las autoridades continúan con la búsqueda de los involucrados.

Reportes indicaron que además que la supuesta clínica no contaba con permisos sanitarios ni acreditaciones oficiales para realizar procedimientos invasivos, situación que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de este tipo de establecimientos.

La Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Blanca Adriana y determinar posibles responsabilidades penales.

Familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron que el caso no quede impune, mientras colectivos y usuarios en redes sociales demandaron mayores controles sobre clínicas estéticas que operan de manera irregular.

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MSL