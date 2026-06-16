Buscan a conductor que arrastró y atropelló a una mujer en Tehuacán, Puebla | VIDEO

Autoridades buscan a un conductor responsable atropellar a una mujer durante un presunto altercado vial ocurrido el pasado lunes 15 de junio en el municipio de Tehuacán, al sureste de Puebla.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que la mujer se posiciona frente a una camioneta para, aparentemente, impedir que escapara, luego de un supuesto percance en el cruce de la avenida Enrique Mont Solorzano y la calzada Adolfo López Mateos.

En un momento, el conductor de la camioneta Ford acelera mientras la mujer se aferra a una estructura metálica instalada al frente de la unidad y grita, angustiada, por ayuda.

Conductor atropella a mujer en Tehuacán, Puebla. ı Foto: RRSS

“¡Ayuda!, ¡ayuda!“, se escucha gritar a la mujer. Sin embargo, el conductor continuó su marcha, lo que provocó que la víctima cayera al pavimento. En ese momento, la camioneta pasó sobre sus piernas y pies antes de girar a la izquierda y escapar por la calzada Adolfo López Mateos con rumbo desconocido.

Tras el incidente, la mujer quedó tendida sobre el asfalto, sin dejar de gritar. Segundos después, una persona se acercó para auxiliarla, según se observa en la grabación que ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

Conductor atropella a mujer en Tehuacán, Puebla. ı Foto: RRSS

Gobierno de Tehuacán busca al responsable

Mientras tanto, el gobierno municipal de Tehuacán informó que la mujer resultó lesionada y fue atendida en el lugar por servicios de emergencia; sin embargo, decidió no ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En un comunicado, indicó que el presidente municipal, Alejandro Barroso Chávez, instruyó la búsqueda y localización del presunto responsable, además de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

“Asimismo, a través del área de Atención a Víctimas del Delito, el Gobierno Municipal brinda acompañamiento y asistencia integral a la afectada, incluyendo atención jurídica y apoyo psicológico, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos y contribuir a su bienestar", informó.

El gobierno de Tehuacán exhortó a la ciudadanía a aportar información que permita identificar y ubicar al conductor involucrado, al tiempo que expresó su rechazo a lo que calificó como “un hecho de violencia vial”.

En enero, un incidente similar en Puebla

Un incidente similar en Puebla ocurrió el pasado 19 de enero, cuando fue detenido el presunto responsable de un intento de robo de automóvil, luego de que se difundiera en redes sociales un video del momento en que, tras cometer el atraco, huyó a bordo del vehículo mientras la víctima permanecía colgada de la unidad .

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Valsequillo, en la capital poblana, cuando, de acuerdo con las grabaciones difundidas, una mujer gritó por ayuda mientras el detenido, identificado como Mario “N”, intentaba despojarla de su vehículo.

En las imágenes se observa que el presunto delincuente pone el automóvil en marcha y avanza sobre la avenida con la víctima aún a bordo, quien apenas logra sostenerse de la puerta del lado del conductor.

Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla informó la detención del presunto responsable en calles de la colonia San José Xilotzingo, cerca del lugar de los hechos.

🚨🔴 Un delincuente se llevó a una mujer colgando de la portezuela de su propio vehículo sobre Bulevar Valsequillo, en Puebla capital, mientras ella gritaba por ayuda, en un intento de evitar que le robaran su auto.



De acuerdo con versiones preliminares, autoridades habrían… pic.twitter.com/5Zu2dDGrOB — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 20, 2026

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