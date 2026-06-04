VIDEOS de la explosión de pipas de gas en Tepeaca, Puebla

Por la tarde de este jueves se reportó la explosión de cuatro pipas de gas que se encontraban en un sitio de almacenamiento de Tepeaca, las autoridades realizaron la evacuación miles de personas y el hecho quedó registrado en videos.

Los videos del siniestro registrado en un lugar de almacenamiento de pipas de gas ubicado en la colonia San Juan Negrete se volvieron virales, pues en estos se puede escuchar y ver la gran explosión que ocurrió en Puebla.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla fue la encargada de atender el incendio y emitir recomendaciones para la población.

Bomberos trabajando en el lugar donde ocurrió la explosión de pipas de gas en Tepeaca, Puebla ı Foto: X: @PCGobPue

Videos de la explosión en Tepeaca

Varios videos de la explosión en Tepeaca Puebla se han hecho virales en redes sociales, pero el video del momento exacto en el que la llamarada alcanzó un gran tamaño es el que destaca entre todos.

Un usuario comenzó a grabar a la distancia el lugar debido a que una nube gris estaba alcanzando una gran altura, y a los pocos segundos ocurre una explosión de gran magnitud.

En videos tomados desde otros ángulos se puede apreciar que esta explosión comenzó con una pequeña llama de la que emanaba una nube de humo, y posteriormente se puede apreciar cómo comienza a crecer por la explosión.

En otro video se puede apreciar a varios menores de edad con uniforme escolar corriendo y gritando mientras intentan alejarse del lugar de la explosión y evitar posibles daños.

Large Gas Explosion In Mexico!

📡 What We Know: The Puebla government has activated a Unified Command following the explosion of four LP gas tanker trucks in Tepeaca. Approximately 2,000 people were evacuated from a hospital, schools, and nearby homes as a preventive measure. pic.twitter.com/0AR44t4Mpu — John Cremeans (@JohnCremeansX) June 4, 2026

Autoridades de Puebla se pronuncian sobre la explosión

El gobernador de Puebla, Alejandro Armento informó que preeliminarmente se descartaban fallecimientos; sin embargo se reportaban tres personas afectadas y dos lesionados.

Por su parte el coordinador general de Protección Civil de Puebla informó que recibieron el reporte de la explosión aproximadamente a las 09:53 horas, por lo que informaron al gobernador, quien les pidió trasladarse.

⚠️ El @Gob_Puebla activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nqf9P5EZUc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Detalló que en el lugar de explosión era una bodega en donde se resguardaban pipas de gas, y precisó “en el momento de la explosión fueron cuatro cisternas las que explotaron.”

Se evacuó a aproximadamente 2 mil personas que se encontraban en un hospital, escuelas y viviendas aledañas al lugar de la explosión, en donde laboraron un total de 25 elementros de Protección Civil Estatal, 29 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y 5 de Protección Civil municipal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.