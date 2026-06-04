Explotan cuatro pipas de gas en Tepeaca, Puebla | VIDEO

Al menos cuatro pipas de gas explotaron en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla. Inmuebles de los alrededores fueron desalojados, incluyendo escuelas cercanas.
El sitio de la explosión sería un inmueble utilizado para almacenar pipas de gas, por lo que habría varios vehículos en el lugar al momento del siniestro.
Cuestionado por medios de comunicación, el gobernador del estado, Alejandro Armenta informó que de forma preliminar se tiene registro de tres personas lesionadas sin que hasta el momento haya decesos.
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Las autoridades de Protección Civil del Estado de Puebla informaron que arribaron al lugar y mantienen presencia en la zona, además recomendaron a la ciudadanía evitar la zona.
Desalojan escuelas y un hospital
Protección Civil estatal informó que, debido al evento, al menos 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, Escuela Preparatoria ‘2 de octubre’, Centro Escolar ‘Miguel Negrete Noboa’ y viviendas de la colonia.
“El IMSS mantiene comunicación permanente con las autoridades que atienden la emergencia. Nuestras unidades médicas de la región se encuentran alertadas y preparadas para brindar atención en caso de ser requerida”, informó Zoé Robledo, director general del IMSS.
A través de redes sociales, se difundieron diversos videos en los que se observa una densa columna de humo saliendo del inmueble, momentos después se genera una fuerte explosión, que provoca que muchas personas huyan lejos de la zona.
De igual forma, imágenes grabadas por estudiantes de escuelas cercanas muestran el momento en el que profesores y directivos pedían a los alumnos salir de la instalación educativa con el finde resguardarse.
Otro material videográfico grabó el momento en el que los alumnos salen de una escuela y corren en masa por la calle mientras muchos van agarrados de las manos intentando no dejar a nadie atrás.
Autoridades comenzaron a realizar un recorrido por los inmuebles cercanos con el fin de verificar posibles daños en los inmuebles, así como para crear un cerco perimetral, mientras elementos de PC del estado realizan labores de enfriamiento en el lugar donde se encontraban las pipas.
Se informó que en el inmueble se encuentra una segunda bodega que resguarda más pipas de gas, sin embargo, Benabé López Santos, coordinador general de Protección Civil, explicó que del resguardo de estos tanques se encargarán las autoridades correspondientes.
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LMCT