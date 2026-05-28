Graban rata en el techo de un hospital en Sonora: Esto dijo el IMSS sobre el caso | VIDEO

Video de roedor en el techo de un hospital en Sonora

Recientemente se viralizó un video en el que se puede apreciar a un roedor saliendo de un conducto de ventilación de un hospital del IMSS ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.

En el video que circula en redes sociales se puede observar a una rata que camina fuera de un conducto de ventilación que se encuentra en el techo del área de comedor, en donde se encuentran algunas personas.

Tan solo unos segundos después el roedor cae al suelo, y procede a correr hacia debajo de una de las mesas del comedor; al respecto, el IMSS emitió información en un comunicado y aseguró que se trata de un hecho aislado.

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🐀📢 ¡Llueven las ratas! En un IMSS de Sonora, cayó una rata de un ducto de ventilación en el área del comedor. El IMSS ya dijo que se trata de un hecho aislado. pic.twitter.com/bGtxhDkZTg — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 28, 2026

IMSS sobre el roedor en el techo de un hospital en Sonora

Sobre el roedor captado en video en el techo de un hospital de Sonora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se trata de un evento aislado, pues el hospital tiene un programa permanente de control integral de fauna nociva y plagas.

El IMSS Sonora aeguró que el personal de Conservación y Servicios Generales fue el encargado de intervenir y controlar al roedor que salió de un plafón del Hospital General Regional número 1 de Ciudad Obregón, Sonora.

Puntualizaron que durante el proceso de control y retiro del roedor ninguna persona resultó herida, y que se reforzaron las acciones de supervición, limpieza y control sanitario dentro del hospital.

Asimismo, puntualizaron que el programa de control de fauna nociva y plagas se realiza de manera periódica “conforme a protocolos y calendarios establecidos”, y reiteraron su compromiso para ofrecer atención de calidad a los derechohabientes.

Además del comunicado, compartieron un video en el que se puede observar a personal realizando limpieza y desinfección en el área del comedor, así como en distintas áreas del HGR no. 1 de Ciudad Obregón.

Sobre esto, algunos usuarios en redes sociales preguntaron si este hospital era el mismo del caso de chinches, e incluso apuntaron que “decían que lo de las chinches era también un hecho aislado.”

Sin embargo, el hecho de la presencia de chinches fue registrado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco.

Por medio de videos publicados en redes sociales usuarios compartieron que las bancas del IMSS Guadalajara tenían chinches, lo que generó preocupación entre los derechohabientes.

En relación con la información sobre presencia de chinches en la UMAE Hospital de especialidades #IMSSJalisco informa. pic.twitter.com/LNnQaX7LDj — IMSS Jalisco (@imssjalcontigo) May 25, 2026

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