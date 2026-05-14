Explosión durante festejos patronales en Amatitán, Jalisco, deja varios lesionados | VIDEO

Una serie de explosiones cimbró el municipio de Amatitán, Jalisco, durante los festejos patronales y un espectáculo de pirotecnia que dejó un número aún indeterminado personas lesionadas, confirmó el Ayuntamiento.

En un breve comunicado, el gobierno municipal informó que se brindó “atención oportuna” a los heridos, en coordinación con autoridades estatales, aunque evitó precisar el número de víctimas .

​“Se exhorta respetuosamente a la población a conservar la calma y facilitar el libre tránsito de las unidades de emergencia para no obstaculizar las labores de auxilio”, exhortó.

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Los hechos ocurrieron en la Parroquia de la Inmaculada Concepción durante las festividades en honor al Señor de la Ascensión, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

En las grabaciones se observa el momento de la quema de un “torito” pirotécnico, cuando una serie de estallidos interrumpe repentinamente la celebración y una intensa columna de fuego ilumina las calles y el cielo de Amatitán.

Una fuerte explosión se registró en el municipio de Amatitán, cerca de Tequila, en la región Valles de Jalisco, occidente de #México.



Medios de comunicación informan que el saldo preliminar hasta el momento es de al menos 20 personas lesionadas, seis de ellas con quemaduras… pic.twitter.com/aocLF5HMkK — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 15, 2026

Al respecto, el secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, informó que elementos de la Policía Regional y personal de Protección Civil estatal se trasladaron al lugar para reforzar la atención a las personas afectadas.

Mientras tanto, Protección Civil y Bomberos de Amatitlán indicó que taxis por aplicación ofrecerían servicio gratuito para trasladar a familiares de las personas afectadas a las clínicas y hospitales donde reciben atención médica.

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cehr