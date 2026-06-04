Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 4 de junio

La autopista México-Puebla podría registrar circulación constante este jueves 4 de junio, sin reportes de cierres totales o bloqueos programados hasta el momento. Sin embargo, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones del tránsito, especialmente ante la posibilidad de lluvias vespertinas y el flujo habitual de vehículos de carga y transporte particular que circulan por esta importante vía.

La carretera que conecta a la Ciudad de México con Puebla es una de las más transitadas del país, por lo que diariamente registra una importante afluencia de usuarios, principalmente en los accesos al Valle de México y en las zonas cercanas a las casetas de cobro.

De acuerdo con los reportes disponibles durante las primeras horas de este jueves, la autopista México-Puebla opera con normalidad en ambos sentidos, sin afectaciones mayores que comprometan la circulación.

No obstante, conforme avance la jornada podrían registrarse reducciones de velocidad derivadas de percances menores, vehículos detenidos sobre el acotamiento o el incremento natural de la carga vehicular durante las horas pico.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia permanente para atender cualquier incidente y agilizar la circulación en caso de emergencia.

Tramos con mayor carga vehicular

Las zonas donde habitualmente se presentan mayores complicaciones para los automovilistas son:

La caseta de San Marcos , donde suelen registrarse filas en distintos momentos del día.

Los tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito intenso durante las horas laborales.

El acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los puntos con mayor congestión.

La zona de Río Frío, donde frecuentemente se reportan reducciones de velocidad por las condiciones del camino y el tránsito pesado.

En estos puntos podrían presentarse periodos de circulación lenta o avance intermitente, principalmente durante la mañana y al finalizar la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Para quienes planean utilizar la autopista México-Puebla este jueves, las autoridades sugieren:

Consultar los reportes de tránsito antes de salir.

Respetar los límites de velocidad.

Encender luces en caso de lluvia o neblina.

Evitar distracciones al volante.

Considerar tiempo adicional para el trayecto.

La autopista México-Puebla se mantiene este 4 de junio de 2026 con condiciones estables y sin afectaciones relevantes previstas. Sin embargo, debido a la alta afluencia vehicular y a las condiciones climáticas que podrían presentarse durante el día, las autoridades recomiendan mantenerse informados y conducir con precaución para evitar contratiempos en el recorrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL