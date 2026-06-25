Sistema Integral de Movilidad amplía beneficios para usuarios del transporte en Puebla

El Sistema de Transporte por Cable se consolida como un proyecto estratégico de movilidad que fortalece la conectividad urbana en la zona metropolitana, con un enfoque de eficiencia, sostenibilidad y visión humanista.

El esquema contempla cuatro líneas interconectadas, una longitud total de 14.58 kilómetros y ajustes técnicos que optimizan su trazo sin incrementar la inversión prevista, impulsado por la administración estatal que preside el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

El Ejecutivo señaló que este modelo de movilidad responde a una visión del Gobierno del Estado que coloca en el centro de las decisiones públicas a las personas y su derecho a una movilidad digna, accesible y eficiente. Destacó que el proyecto ha sido diseñado a partir de análisis técnicos y de un proceso de escucha ciudadana que permitió fortalecer su planeación y realizar ajustes para optimizar su funcionamiento.

Transporte por Cable de Puebla ı Foto: Especial

Como resultado de estudios técnicos en materia de movilidad urbana, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental, se determinó la reubicación de una estación originalmente contemplada en la zona de la 11 Sur dentro de un inmueble de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual será trasladada a un predio ubicado en la zona de Mayorazgo.

Este ajuste permite optimizar el trazado del sistema y ampliar su cobertura, con una longitud total de 14.58 kilómetros.

El sistema estará integrado por cuatro líneas interconectadas que agilizarán la movilidad entre zonas habitacionales, educativas y de servicios, dentro de un esquema de transporte moderno, seguro y sustentable.

El esquema de operación contempla la gratuidad del servicio para personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños de educación básica, como medida de inclusión social y equidad en el acceso a la movilidad.

Transporte por Cable de Puebla ı Foto: Especial

El esquema de operación contempla la Línea 1 de Mayorazgo al CIS Angelópolis; la Línea 2 de Parque Juárez al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), con conexión hacia el Parque Ecológico y la zona de Xonaca; la Línea 3 de Xonaca al Parque Biblioteca y Amalucan; y la Línea 4 del Parque Biblioteca a la zona de la Unidad Deportiva, para consolidar un sistema interconectado de cuatro líneas y nueve estaciones.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que los ajustes realizados permiten ampliar la cobertura del sistema sin incrementar la inversión prevista, ya que los recursos originalmente destinados a la zona de la 11 Sur y el edificio de la BUAP serán reorientados al nuevo punto en Mayorazgo, garantizando un uso eficiente del presupuesto público.

El proyecto genera reducción de tiempos de traslado, mayor conectividad, impulso a la movilidad sustentable, disminución de la saturación vial y fortalecimiento del transporte público como alternativa eficiente.

El Sistema Integral de Movilidad se alinea a la visión de conectividad impulsada a nivel nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, bajo un enfoque humanista centrado en el bienestar de las familias.

Transporte por Cable de Puebla ı Foto: Especial

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MSL