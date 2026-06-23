Puebla Cinco de Mayo rompe fronteras y supera el millón de dólares en exportaciones

Puebla, Puebla.- — La marca Puebla Cinco de Mayo alcanzó su primer millón de dólares en ventas de exportación en mercados de Estados Unidos, con presencia en Los Ángeles, California, Nueva York y Nueva Jersey, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante un recorrido por la Tienda Puebla Cinco de Mayo, ubicada en el Callejón de San Francisco.

Destacó que esta estrategia fortalece la economía local y posiciona la calidad de los productos poblanos en mercados nacionales e internacionales. Actualmente, la marca integra a 497 productores con más de 2 mil 500 productos elaborados en distintas regiones del estado, lo que representa una plataforma de crecimiento para micro, pequeñas y medianas empresas.

El ejecutivo estatal anunció que la comercialización de los productos poblanos se fortalecerá mediante los kioscos instalados en los destinos de vuelo conectados con el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Huejotzingo, con el objetivo de ampliar la presencia de la marca y acercar la riqueza productiva de Puebla a visitantes nacionales y extranjeros.

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Asimismo, resaltó la alta calidad de los productos que forman parte de Puebla Cinco de Mayo, característica que permitirá ampliar sus canales de distribución, incluso mediante la estrategia “Escuela Saludable”, que contempla la posibilidad de llegar a más de 8 mil instituciones educativas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que la marca representa un proyecto de gran alcance que busca convertirla en un sello de calidad reconocido dentro y fuera del estado. Señaló que el objetivo es que cada producto que porte esta identidad genere confianza entre consumidores y mercados.

Entre los casos de éxito destaca María Barrera Gil, propietaria de la marca Las Barrera, quien produce mole artesanal y recientemente concretó su tercer embarque de exportación hacia Nueva Jersey, con perspectivas de expansión hacia Los Ángeles. Explicó que su empresa inició con una producción de 200 kilogramos y actualmente envía una tonelada por pedido. Reconoció que la marca Puebla Cinco de Mayo ha fortalecido la confianza de sus clientes y ha abierto nuevas oportunidades comerciales.

Desde Acatzingo, Maricela Coleote Fuentes, creadora de la marca Colemiel, informó que su empresa exporta miel a Nueva York y prepara su tercera operación comercial hacia ese mercado. Además, logró colocar sus productos en tiendas Gran Bodega gracias al respaldo institucional. Señaló que este crecimiento ha permitido incrementar ingresos, generar empleos temporales y fortalecer los procesos de etiquetado y embalaje. Agradeció al gobernador Alejandro Armenta por el apoyo que ha impulsado el desarrollo de su empresa.

Cintia Otero Santos, fundadora de Xochiuaki, empresa dedicada a la elaboración de frutas y hortalizas deshidratadas, aseguró que la marca Puebla Cinco de Mayo ha incrementado la visibilidad de sus productos y ha facilitado la vinculación con nuevos clientes. Explicó que su emprendimiento genera oportunidades laborales para madres solteras y mujeres en condiciones vulnerables, además de mantener colaboración con universidades para prácticas profesionales y proyectos de mejora de calidad.

José Manuel Contreras Sacramento, originario de Huaquechula y propietario de la marca Manisa, dedicada a la producción de cacahuate en diversas presentaciones, informó que el respaldo gubernamental permitió ampliar la comercialización de sus productos en Estados Unidos y otros mercados. Gracias a ello, su empresa registró un crecimiento del 30 por ciento, con la creación de 20 empleos directos y una importante derrama económica para productores locales.

De igual forma, Celsamaría García, representante de la marca Las Corio, destacó que formar parte de una marca estatal reconocida genera confianza entre consumidores y socios comerciales. Señaló que esta estrategia ha facilitado oportunidades de negocio con centros comerciales y diversos establecimientos, tanto en México como en el extranjero. Invitó a la ciudadanía a consumir productos locales y respaldar el talento de las y los productores poblanos.

Con resultados tangibles en exportación, generación de empleo y fortalecimiento de cadenas productivas, Puebla Cinco de Mayo se consolida como una política de desarrollo económico impulsada por el Gobierno del Estado, alineada a la visión de prosperidad compartida que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para promover el talento, la calidad y la identidad de las y los productores poblanos en los mercados más competitivos del mundo.

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