Feria de Puebla 2026 se consolida entre las mejores del país: Turismo Federal

Con una proyección histórica de más de un millón 800 mil visitantes, la Feria de Puebla 2026 se consolida como uno de los eventos más relevantes del país. En su inauguración, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la entidad se posiciona en el cuarto lugar nacional con mayor afluencia turística.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta del Patronato del Sistema DIF, Ceci Arellano, la secretaria de Turismo federal subrayó que esta celebración es de las mejores en el país, ya que se desarrolla bajo un esquema de seguridad e inclusión, donde el sector empresarial fue clave en la organización para generar beneficios directos a las y los productores poblanos, con un enfoque de prosperidad compartida.

Al reconocer que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, es un embajador turístico, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, destacó que de enero a marzo la entidad recibió más de 4 millones de turistas e incrementó 24 por ciento más el número de vuelos, con el anuncio de 12 nuevas rutas a través del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

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En compañía de mi esposa, Ceci, y de la titular de @SECTUR_mx, @josefinarodzam, dimos inicio a la #FeriaDePuebla 2026 🎡🍽️🎭, con el impulso de empresarias y empresarios de @CoparmexPuebla, @CCEPuebla y las distintas organizaciones que hacen posible esta fiesta.🤝🏻🎠



❤️¡Ya… pic.twitter.com/ApSDkJhBCh — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 23, 2026

Resaltó los diversos atractivos de la Feria de Puebla como el Pabellón Tecnológico donde la entidad es pionera, las actividades del Teatro del Pueblo y el Palenque; así como la participación de las cocineras tradicionales y los más de 200 productos Puebla Cinco de Mayo. “Eso hace rica la feria para el propio poblano y visitantes”, afirmó.

Josefina Rodríguez Zamora adelantó que en los próximos días regresará al estado para entregar 190 distintivos de Turismo Comunitario en los Pueblos Mágicos, que, con experiencias personalizadas, transmiten cultura, tradición e historia. Recordó que el próximo año la entidad será sede del Tianguis Turístico y expresó su reconocimiento por los más de 300 eventos deportivos que generan derrama económica.

En su mensaje, el coordinador del Comité de la Feria, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que durante la Feria de Puebla 2026 la seguridad y el ambiente familiar están garantizados con el despliegue de mil 554 elementos de los tres órdenes de gobierno, 148 patrullas, 6 ambulancias, 3 torres de videovigilancia, 3 drones, 18 arcos detectores de metal, 11 binomios K9 y dos helicópteros.

Reiteró que este gran evento representa una plataforma de oportunidades para las y los productores y emprendedores que mostrarán al mundo la riqueza estatal. “Cada rincón de la feria está pensado para que las familias disfruten y quienes la visitan se lleven lo mejor de Puebla”.

Juan Carlos Moreno Valle expresó su reconocimiento a los organismos empresariales que participan en esta nueva edición, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

Noche épica en la #FeriaDePuebla2026 🎡 con la presentación de Calvin Harris. 🎧



¿Te lo vas a perder? ¡Nosotros no! pic.twitter.com/ULrWvPGrG3 — Puebla (@Puebla) April 23, 2026

Así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Foro de Empresas de 100 (E100) y el Consorcio Universitario que incluye a la BUAP.

Al destacar el trabajo de la administración estatal que preside Alejandro Armenta Mier, la directora general del Instituto de la Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, Lilian Jesús Villanueva Chan, resaltó que ambas entidades comparten tradición y cultura como un tesoro que las identifica ante el mundo y una expresión viva de las raíces, tradiciones y creatividad de los pueblos originarios.

Esta edición contará con los pabellones: Pueblita para niñas y niños; Pensar En Grande, Pueblos Mágicos, Tecnológico, Fútbol, Cocineras Tradicionales, el Foro Multiusos, Expo Militar, Casa del Terror, Pista de Hielo y Circo; Festival del Asado, Expo Ganadera, Juegos Mecánicos, Restaurantes y Bares; Líbano como país invitado y Quintana Roo como estado; Teatro del Pueblo y Palenque con artistas nacionales e internacionales.

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MSL