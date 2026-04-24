Apuntan en incendio en “Segalmex” a coyotes ligados a José Narro

EL VORAZ incendio en los almacenes de Alimentación para el Bienestar de Zacatecas, el martes.

Productores de frijol de Zacatecas responsabilizaron a intermediarios conocidos como coyotes del incendio ocurrido en los almacenes central y rural de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex ubicados en la colonia La Escondida, municipio de Zacatecas.

A pesar de que el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, responsabilizó del siniestro a productores de frijol, los agricultores coincidieron con la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, quien aseguró que intermediarios o coyotes fueron responsables del incendio ocurrido el pasado 21 de abril.

En entrevista con La Razón, Luis Meza, representante del movimiento Agricultores Unidos Zacatecas y productor de frijol, asoció a este grupo de coyotes con el diputado federal morenista José Narro Céspedes.

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“Todos esos agricultores que andan ahí son revoltosos del diputado Narro, él los trae a todos ellos y quieren meter frijol, porque él tiene ranchos, conocidos y el dinero para comprar y mover el frijol”, dijo.

SE REPORTÓ pérdida total, después del siniestro. ı Foto: Cuartoscuro

SINIESTRO NO NATURAL. El pasado 21 de abril, un grupo de manifestantes quemó llantas para bloquear los accesos e impedir la operación de los almacenes. Posteriormente, los inmuebles donde se resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural, destinados a las regiones más necesitadas del estado, también ardieron.

Las autoridades no tienen claro si el fuego de las llantas se propagó a los almacenes o si son episodios independientes. Lo que sí se sabe es que ambos fueron provocados.

Alimentación para el Bienestar informó que la mercancía siniestrada tiene un valor de venta superior a seis millones de pesos, sin considerar los daños materiales al inmueble y al mobiliario, ambos propiedad del Gobierno de México, los cuales se encuentran asegurados.

24 horas tardaron los servicios de emergencia en sofocar el incendio

También tuvo daños una bodega de uso compartido con Leche para el Bienestar, y se llevará a cabo el recuento de las afectaciones al producto resguardado, el cual también está asegurado.

Alimentación para el Bienestar anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes y las acciones logísticas necesarias para mantener la operación de abasto en las Tiendas Bienestar.

Aunque no hubo pérdidas humanas, debido a “la gravedad de los hechos” se buscará fincar responsabilidades tanto a autores materiales como intelectuales.

LAS CULPAS. Tras lo ocurrido, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, condenó lo ocurrido y aseguró que, aunque han sido muy respetuosos de las manifestaciones de los productores, en caso de que exista una responsabilidad, lo va a determinar la fiscalía del estado.

“Desde la tarde los productores que estaban aquí en protesta decidieron por alguna razón prender neumáticos aquí en parque de maniobras y, al parecer, ya vienen los peritos para determinar las causas del incendio, pero lo más lógico es que las llantas que ellos (los productores) prendieron, agarraron la maleza y se prendió el almacén”, dijo.

Añadió que, por parte del gobierno del morenista David Monreal en Zacatecas, la atención no ha parado; sin embargo, tras lo ocurrido “es excesivo y un delito” lo que hicieron los productores.

“Desde la Ciudad de México hemos recibido llamadas para informar sobre esta situación y para informar cuál fue el grupo de productores que tomaron estas acciones y por eso estamos aquí”, dijo.

El Tip: Hay disparidad reportada en los precios del grano, con productores que venden a un menor nivel que el del mercado final.

DIRECTO AL GRANO ı Foto: Especial

NO SATANIZAR. Mientras tanto, líderes productores de frijol coincidieron en que no se debe criminalizar ni satanizar al movimiento campesino. Asimismo, pidieron esperar los resultados de las investigaciones y evitar señalamientos sin sustento.

En entrevista con medios locales, el también líder frijolero Fernando Galván Martínez se deslindó públicamente del incendio en los almacenes federales, al precisar que él y su grupo protestaron en el Congreso del estado; sin embargo, pidió que se investigue, para establecer las causas del siniestro y no se señale sin pruebas a los agricultores que se manifestaron en Alimentación para el Bienestar.

Recriminó que las autoridades busquen responsabilizar a los líderes de los productores ante la falta de organización que persiste en los centros de acopio de frijol, lo que provoca las protestas.

IMPACTO MAYOR. De igual forma, Luis Meza, representante de un grupo de productores, advirtió que este hecho puede afectar a los agricultores, ya que al lado de los inmuebles incendiados se ubica una oficina encargada del muestreo y análisis del frijol que, tras el siniestro, puede dejar sin la recepción del producto que le venden al Gobierno mexicano.

“Al lado de esa bodega está la oficina que nos muestrea. De esa forma nos puede afectar, que los compañeros dejen de muestrear el frijol y dejen de tener su recibo para comprar los costales. También nos podría afectar en que puedan pensar que nosotros tuvimos algo que ver y por eso paren nuestro tratado”, dijo.

Agregó que esta situación agrava la crisis de los productores, ya que “de por sí el gobierno está buscando la forma de no pagarnos el frijol, nos ponen muchos peros, te ven tus papeles, te checan que todo el frijol esté bien y, ya pasando eso, te entrega una hoja con la que puedes pedir tus costales, pero eso es hasta que ellos quieran y les da la gana. Entonces, esto del incendio nos puede afectar, al tardarse el doble de tiempo”, expuso.