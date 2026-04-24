Amparan a responsable de muertes por sueros

CATEO REALIZADO el pasado 7 de abril en un inmueble de Ciudad Obregón, Sonora.

La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que el probable responsable de la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados recibió la protección de la justicia federal a través de un amparo que le fue concedido por el juez décimo de distrito.

En un comunicado, mencionó que está a la espera de la audiencia incidental que se llevará a cabo hoy viernes, en la que el juzgador resolverá lo procedente para que el presunto responsable pueda ser llevado ante el juzgado del fuero común que lo requiere por el homicidio de las personas, cometido por mala praxis médica.

El Dato: EL RECURSO legal otorgado a Maximiano “N” frena temporalmente su detención y presentación ante un juzgado local por homicidio cometido por mala praxis médica.

También, la fiscalía subrayó que embargó siete propiedades y 16 vehículos del probable responsable, además de que se realizó la inmovilización de sus cuentas bancarias, para garantizar la reparación del daño causado.

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Las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos asegurados fueron remitidas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se realizan análisis químicos, toxicológico e histopatológico especializados, y se está a la espera de que los resultados se remitan a la brevedad.

“La FGJES reitera que, con independencia de los recursos legales en curso, continuará las acciones necesarias para llevar el caso ante los tribunales y garantizar justicia para las víctimas”, refirió la fiscalía en su comunicado.

24 establecimientos verificados en Sonora, similares a los del caso

El pasado abril, autoridades federales y estatales realizaron cateos en establecimientos relacionados con las muertes de personas que fueron inyectadas con el llamado suero vitaminado en Hermosillo, Sonora.

Las autoridades señalaron que las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

El 5 de abril, la Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas en una clínica homeopática de Hermosillo, en los cuales ocho personas fallecieron.

Las soluciones proporcionadas para tratar el cansancio crónico fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien se encuentra bajo investigación.

La autoridad sanitaria de la entidad indicó que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias del lugar, las cuales son revisadas para verificar su legalidad y composición.

También apuntó que los sueros envueltos en la polémica eran preparados en forma individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Cofepris, por lo cual se analiza el conjunto de sustancias utilizadas y no solamente un producto específico, para tener un panorama amplio en la resolución del caso.