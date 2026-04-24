Caen 2 por feminicidio de Brenda Kelly

LA VÍCTIMA, en ficha emitida horas después de su desaparición el 16 de abril.

UN HOMBRE y una mujer fueron detenidos por su probable responsabilidad en la desaparición y posterior feminicidio de Brenda Kelly, quien fue reportada desaparecida el 16 de abril tras acudir a una supuesta oferta de trabajo.

Los detenidos, identificados como Herlinda “N” y Alexander “N”, fueron aprehendidos en un operativo en el municipio de Axochiapan, donde participaron fuerzas federales y estatales de Morelos.

El modus operandi en el caso de Brenda Kelly es semejante al de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, que ha causado indignación generalizada. La joven de 29 años salió de su domicilio el jueves 16 de abril, con la expectativa de asistir a una entrevista laboral. Había contactado a una supuesta reclutadora a través de grupos de Facebook y el punto de encuentro fue el Parque el Corazón del Niño, en Axochiapan. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella.

3 personas participaron en el ataque a la dirigente ganadera

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) indicó, mediante un comunicado, que el hallazgo sin vida de la joven ocurrió el 20 de abril de 2026 dentro de un pozo ubicado en un domicilio de la calle Rayón, en dicho municipio.

A los detenidos se les formuló imputación por delitos vinculados con la desaparición de personas y desaparición cometida por particulares agravada.

Recientemente, la gobernadora Margarita González Saravia designó al general José Luis Bucio Quiroz como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y avanzar en la construcción de la paz en la entidad.