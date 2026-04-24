Presidenta y Gobernadora del Edomex inauguran este domingo Tren Suburbano al AIFA

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se prevé encabecen este domingo la inauguración del Tren Suburbano AIFA-Lechería, una obra que transitará por 23.7 kilómetros, con seis estaciones intermedias, para cubrir una demanda de más de 82 mil pasajeros diarios.

Dicho proyecto fortalecerá la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, en beneficio de habitantes de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, además de facilitar el traslado de los pasajeros que confluirán en el Aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) con motivo del desarrollo de la próxima justa internacional de futbol.

Se suma a otros proyectos desarrollados en colaboración con el Gobierno de México, que han permitido la transformación de la movilidad de los mexiquenses, como es el caso del Tren “El Insurgente” en el Valle de Toluca -que a la fecha lleva 19 millones de personas usurarias- y del Trolebús Mexiquense en el Oriente de la entidad, dos sistemas de transporte de alta capacidad.

El Tren Suburbano AIFA-Lechería, por su parte, mejorará los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde la Ciudad de México y el Estado de México; el tiempo de recorrido desde la estación Buenavista de la Línea B del Metro hasta el AIFA se prevé sea en menos de 40 minutos.

El nuevo sistema de transporte masivo contará con doble vía electrificada; operará con 10 trenes que podrán transportar 719 pasajeros y, cuando la demanda sea alta, se acoplarán dos trenes para duplicar su capacidad. Los intervalos serán de 15 minutos entre cada uno y el servicio será de 5:00 a 00:30 horas. Además, conectará con el Metrobús y el Mexibús.

La construcción del Tren interurbano Lechería-AIFA forma parte del componente ferroviario del Pan México. Como parte del proyecto, actualmente se construye el tramo AIFA-Pachuca, con 6 estaciones y 57 kilómetros de recorrido, entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo.

Estas acciones destacan el humanismo y la visión que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum de mejorar las condiciones de vida de la población mexiquense y apoyar al Estado de México con obras como esta, que benefician tanto la economía como la movilidad.

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FGR