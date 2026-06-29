CFE busca a dos trabajadores desaparecidos entre Hidalgo y Puebla

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permanecen desaparecidos desde el 26 de junio, las labores de búsqueda entre Hidalgo y Puebla continúan activas.

El pasado 26 de junio desaparecieron dos trabajadores de la CFE cuando se dirigían desde Huachinango, Puebla, hacia la autopista México-Tuxpan para realizar labores de mantenmiento en el punto 132D.

La CFE informó que se encuentran colaborando con las autoridades y están comunicados de manera permanente con las familias de ambos trabajadores para brindarles el apoyo necesario.

Apuntaron que darán seguimiento a la desaparición de los trabajadores, quienes permanecen en calidad de desaparecidos en Huachinango, Puebla, y los límites de Hidalgo.

#CFEInforma | Referente a la desaparición de dos de nuestros compañeros en Huauchinango, Puebla y los límites con Hidalgo; en la Comisión Federal de Electricidad nos mantenemos colaborando con las autoridades correspondientes y estamos en permanente comunicación con las familias… — CFEmx (@CFEmx) June 28, 2026

¿Quiénes son los trabajadores de CFE desaparecidos?

Los trabajadores de la CFE que se encuentran desaparecidos son Adolfo López Saldaña de 40 años de edad, y Marco Antonio Sarmiento García de 60 años de edad, y hasta el momento no se conoce nformación sobre su paradero.

Ambos trabajadores salieron alrededor de las 06:30 horas para realizar actividades de mantenimiento de cableado eléctrico; de acuerdo con la información que se conoce, alrededor de las 14:00 horas se obtuvo la última ubicación de ambos en Acaxochitlán, Hidalgo.

Los trabajadores de la CFE viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado blanca y una Toyota gris, ambas unidades fueron localizadas y fueron resguardadas por las autoridades correspondientes.

Labores de búsqueda de trabajadores de CFE ı Foto: CBPEH

La Comisión de Búsqueda de Personas de Estado de Hidalgo (CBPEH), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Puebla, laPolicía Estatal de Hidalgo, la Policía Municipal de Acaxochitlán y Mineral de la Reforma, se encuentran realizando las acciones de búsqueda en Acaxochitlán.

La CBPEH emitió las fichas de búsqueda de ambos trabajadores, y sus señas particulares son las siguientes:

Adolfo López Saldaña: Es un hombre de 40 años de edad con tez morena y complexión robusta, tiene cabello ondulado de color negro, ojos café oscuro, mide 1.64 metros, utilizaba camisa blanca, pantalón azul marino y zapatos color negro al momento de desaparecer.

Ficha de búsqueda de Adolfo López Saldaña ı Foto: CBPEH

Marco Antonio Sarmiento García: Es un hombre de 60 años de edad con tez moreno clara y complexión regular, tiene cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro, mide 1.64 metros y utilizaba uniforme de la CFE y botas de color café. Tiene tatuajes en ambos brazos.

Ficha de búsqueda de Marco Antonio Sarmiento García ı Foto: CBPEH

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