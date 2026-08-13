Sufre Campeche crisis de liquidez; su gobernadora, no

Apenas tres meses después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, declaró sin “un peso de liquidez” a su gobierno y de que se colocó en rebeldía en contra de la Federación, al advertir que no pagaría el consumo de luz, ayer cumplió una semana de vacaciones en España, donde fue captada en El Corte Inglés de la calle Serrano, un exclusivo centro comercial situado en el número 47 de la lujosa “milla de oro” de Madrid, en el barrio de Salamanca.

Se trata de una de las zonas comerciales más lujosas de Madrid, que concentra tiendas de marcas como Armani, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent y Versace. Ahí visitó la boutique Gianvito Rossi, donde los zapatos más baratos cuestan mil euros (19 mil pesos).

El Dato: EN CALLES de Madrid fueron colocados en el mobiliario público carteles con reclamos por la ausencia de la gobernadora en su estado y la situación económica de Campeche.

En redes sociales circularon fotos de la gobernadora observando vestidos de la línea Mes Demoiselles, una de las firmas de lujo más grandes de Europa y cuyos artículos suelen rondar los 495 euros.

TE RECOMENDAMOS: Es epicentro Ven en Puebla epicentro de reforestación

EN COMPAÑÍA de un hombre, la gobernante fue captada en días pasados en El Corte Inglés de la calle Serrano de Madrid. ı Foto: Especial

AUSENTE. Sus vacaciones comenzaron tres días después de rendir su quinto informe de gobierno. El 4 de agosto fue fotografiada en la sección de clase premier de un vuelo con destino a Madrid, acompañada por su hermana Laura Sansores, presidenta del sistema DIF estatal.

El viaje ocurrió en plena temporada vacacional de verano, cuando el costo aproximado de un boleto en clase premier para esa ruta es de 44 mil pesos.

El Tip: EL VIAJE coincide con su cumpleaños 81, que la mandataria celebró el 7 de agosto en Madrid al lado de familiares.

Con base en ese precio, se estima que sólo los vuelos para dos personas en viaje redondo habrían costado más de 170 mil pesos, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial quién cubrió el costo de los boletos.

Y mientras Sansores se disponía a recorrer la suntuosa zona comercial de Madrid, en Campeche faltó el martes a la entrega de su informe ante el Congreso.

RETÓRICA VS. REALIDAD. El documento destacó un “gasto público ordenado” y una política fiscal “alineada estrictamente con los principios de disciplina presupuestal y austeridad operativa”. Pero la realidad dista mucho.

3 personas acompañan a la funcionaria en su periplo

El estado enfrenta una severa crisis de liquidez y recortes presupuestales de hasta cuatro mil millones de pesos, reconocidos en otro momento por la propia mandataria Sansores San Román, con una deuda pública cercana a dos mil millones de pesos y una fuerte contracción en su actividad económica general registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el último trimestre de 2025, la economía de Campeche tuvo una retracción anual de 10.59 por ciento, nivel que colocó a la entidad en la primera posición entre las de menor tasa de crecimiento en el periodo.

Además, el crecimiento promedio de los últimos cinco años en el estado ha sido de -4.07 por ciento (Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE), mientras que el nacional fue de 1.92 por ciento (PIB).

EN PICADA ı Foto: Especial

VIAJE TRAS VIAJE. No es la primera vez que la gobernadora es captada en el extranjero. El 8 de agosto de 2025 se volvió blanco de críticas por el viaje que realizó a Ámsterdam, en Países Bajos, con motivo de su cumpleaños número 80, a solamente dos días de presentar su cuarto informe de labores ante el Congreso de su estado.

Las críticas también surgieron porque Ámsterdam es considerada una ciudad cara, especialmente en comparación con otros destinos europeos, según algunos sitios web de viajes.

En esa ciudad, los precios de alojamiento, comida, transporte y actividades turísticas suelen ser más altos que el promedio europeo.

HORAS ANTES fue fotografiada en el aeropuerto capitalino, para abordar un vuelo en clase premier. ı Foto: Especial

Tras los cuestionamientos que recibió, la mandataria estatal morenista aseguró que pagó el viaje con recursos propios y se trasladó en un vuelo de tipo comercial, y afirmó que, “digan lo que digan los demás”, su viaje a Ámsterdam contó con la autorización del Congreso estatal.

La Razón publicó, a inicios de 2026, que, desde el inicio de su administración en 2021, hasta el 14 de enero de 2026, la funcionaria realizó 150 recorridos —en su mayoría a la Ciudad de México—, en los cuales había gastado un millón 183 mil 18 pesos.

El costo total de los viajes fue el que gastó únicamente la gobernadora Layda Sansores, ya que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Campeche a este diario, “no se cuenta con información o documentación en las que se advierta que en los traslados antes descritos haya asistido algún tipo de acompañante”.

Según la información planteada como respuesta a una solicitud que se hizo por medio de mecanismos de transparencia, la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora de Campeche indicó que la mandataria morenista había viajado en 150 ocasiones por comisiones dentro y fuera del país desde 2021 y hasta el inicio de 2026.