Inaugura Pablo Lemus primera etapa de la Comisaría y Academia de Policía de Tlajomulco de Zúñiga

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a la presentación de la primera etapa de la Comisaría y Academia de Policía en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga.

“La Seguridad es lo más importante para la ciudadanía, y lo tiene muy claro su Presidente Municipal, invirtiendo los recursos donde debe de ser (...) Lo que estás entregando es dignidad para los elementos de la Policía. Debemos cuidar a quienes nos cuidan, darles todas las herramientas que ellos necesitan, mejorar sus sueldos, equipamiento, capacitación, tecnología, mejores instalaciones”, afirmó el mandatario estatal.

Lemus Navarro destacó que realizar inversiones en este rubro da como resultado el avance en la reducción de índices delictivos y fortalece la percepción de la ciudadanía en este rubro.

Ejemplo de esto es que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a julio de 2026 Jalisco quedó fuera de los 10 estados con mayor número de homicidios dolosos.

Además, en la tasa por cada 100 mil habitantes, la entidad se posicionó en el lugar 15 a nivel nacional en homicidios dolosos; cifras dadas a conocer ayer por el Gobierno de México.

Lemus Navarro reconoció la decisión de Gerardo Quirino Velázquez, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en invertir en agendas prioritarias como la Seguridad.

El Gobierno Municipal destinó 116.4 millones de pesos en este nuevo complejo, que cuenta con una superficie de cerca 12 mil metros cuadrados, y se suma al C5 Municipal, presentado en mayo de este año.

La nueva Comisaría tiene más de mil 200 metros cuadrados de construcción, mientras que la Academia de Policía abarca cerca de 10 mil metros cuadrados.

El complejo cuenta con área de detención con celdas diferenciadas, juzgado cívico, evaluación médica, psicológica, trabajo social, regaderas, área de identificación, área administrativa, sanitarios, atención al público, estacionamiento, resguardo para armas, municiones, equipo táctico y almacenes generales, así como área de trabajo común, oficinas privadas, sala de juntas, consultorio de psicología, cocina, andadores, áreas verdes, entre otros aditamentos.

“Lo que tenemos que darle a nuestros policías es una dignificación en su trabajo. Ellas y ellos se la juegan por nosotros todos los días, y por eso mi Gobierno, y estoy seguro que el Gobierno de Tlajomulco, siempre nos la vamos a jugar por dignificar la labor de nuestros policías, porque hacerlo es, por supuesto, darle seguridad a las y los jaliscienses”, destacó Lemus Navarro.

Gerardo Quirino Velázquez, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, manifestó que la estrategia de seguridad en esta demarcación contribuye a disminuir índices como robo a vehículo, robo a transeúntes, homicidios dolosos, y se trabaja en la misma ruta que establecen el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y los demás Municipios.

En esta estrategia, dijo, también trabaja el C5 municipal con mil 800 cámaras de videovigilancia y que incorporará 800 dispositivos más.

“Se necesita hacer un esfuerzo más para que tengan equipamiento, infraestructura y mejores condiciones en cuanto a capacitación”, indicó Gerardo Quirino Velázquez.

El Munícipe señaló que el objetivo de estas inversiones en materia de Seguridad tienen por objetivo la recuperación de la paz, el tejido social y el espacio público como patrimonio de las y los ciudadanos.

René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión de Territorio e Infraestructura del Gobierno de Tlajomulco, explicó que la inversión histórica para garantizar la Seguridad en el municipio se ha hecho en la recuperación de espacios públicos, viviendas, obras para brindar de servicios básicos y la restructuración de vialidades.

Con este complejo estratégico de la Comisaría y Academia de Policía en Lomas del Mirador, se podrán desdoblar las tareas de prevención que se requieren con la comunidad, con respuestas inmediatas en hechos que se puedan presentar.

“Esta zona del municipio, lo que le llamamos la Zona Valles, es la zona donde más vivienda abandonada tenemos, donde más situaciones de riesgo suponen precisamente este proceso del abandono de vivienda y la carencia de los equipamientos necesarios para la vida comunitaria de las personas”, explicó.

La segunda etapa de la Comisaría contempla dormitorios, gimnasio y baños vestidores, mientras que para la Academia de Policía se realizarán áreas complementarias para adiestramiento táctico y vehicular, consolidación de espacios como dirección, sala de juicios orales, bibliotecas, dormitorios para cadetes e instructores, salas de cómputo, así como la ampliación del comedor y el stand de tiro.

“La etapa 2, que incluye el adiestramiento táctico vehicular con simuladores, ya utilizando la tecnología para el adiestramiento, pero también con áreas físicas, donde con los vehículos se puede hacer toda una serie de protocolos de capacitación y adiestramiento”, dijo.

La inauguración convocó a autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladoras y legisladores del Congreso de Jalisco, invitados especiales, miembros de la corporación policial Tlajomulco de Zúñiga, así como vecinos de la zona.

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