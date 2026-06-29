Apoyos para los afectados por las inundaciones en Puebla; continúan labores de Protección Civil

La capital de Puebla se vio fuertemente afectada la tarde del domingo por inundaciones, caída de árboles, daños estructurales y otras afectaciones derivadas de las fuertes lluvias que se registraron en el estado. Por ello, equipos de emergencia han desplegado apoyo para los afectados.

Así lo informó, en el transcurso de la tarde, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado, el cual informó las labores de apoyo y atención que se llevaron a cabo durante la tarde.

🌳 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió la caída de árbol en Villa Las Flores, Puebla.



🏠 Dañó dos domicilios y derribó postes de luz; personal de Bomberos y Parques y Jardines retiraron el árbol.



✅ Sin lesionados.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/GD9WOLSbli — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 29, 2026

Así, de acuerdo con lo informado en tiempo real por Protección Civil, en el estado se llevaron a cabo labores de destape de desagües en la colonia Lomas 5 de Mayo, que provocaron inundaciones en dos viviendas contiguas.

También, informó Protección Civil, se extrajo agua de cinco viviendas en Villas de San Gregorio, mientras que, en San Nicolás, se desazolvó la carretera federal con apoyo de maquinaria especializada, junto a Guardia Nacional Carreteras.

🌊 El @Gob_Puebla atendió inundaciones en San Nicolás Buenos Aires y Puebla.



🛣️ En San Nicolás, se desazolvó la carretera federal con apoyo de maquinaria y @GN_MEXICO_.



🏠 En Puebla, se extrajo agua de 5 viviendas en Villas San Gregorio. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/jUtz0xLghc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 29, 2026

Por otro lado, en Villa Las Flores se retiró un árbol cuya caída dañó dos domicilios y derribó dos postes de luz, aunque no dejó lesionados. Asimismo, en San Martín Texmelucan, se atendió la caída de un árbol que dañó láminas y la barda perimetral, sin lesionados.

“Ante las precipitaciones que se registraron en la zona metropolitana de Puebla, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, desplegó personal en distintos municipios de la zona metropolitana para coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades locales”, detalló Protección Civil estatal en un comunicado.

“De igual forma, se realizan recorridos de verificación en toda la zona metropolitana. Se invita a la población a extremar precauciones y a reportar emergencias a la línea 9-1-1”, concluyó.

Sheinbaum ofrece apoyo a afectados por inundaciones en Puebla si es necesario

Cuestionada sobre el tema en la Conferencia del Pueblo de este lunes, la presidenta aseguró que las afectaciones por las inundaciones del domingo fueron atendidas por los gobiernos estatales, tanto de Puebla como de otros estados afectados.

En este sentido, destacó que tuvo contacto con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien le dijo que, en este momento, no necesitaba la colaboración federal.

🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se comunicó con el gobernador Alejandro Armenta tras las fuertes lluvias registradas en #Puebla.



🌧️ Señaló que la emergencia fue atendida por el Gobierno del Estado y que la administración federal está en disposición de brindar el… pic.twitter.com/FtWivnooAq — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 29, 2026

No obstante, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ofrece su apoyo en caso de ser necesario.

“[Las inundaciones] fueron atendidas por los gobiernos de los estados y si requieren un apoyo federal estamos para proporcionarlo. [Armenta] me dijo que no necesitaba el apoyo federal en este momento. Ellos compraron una serie de equipos, que les ayudaron principalmente a abrir un camino que se cerró”, dijo la presidenta en la Conferencia del Pueblo.

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