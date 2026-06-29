• Lluvias, basura y negligencia

Y nos piden no perder de vista en estos tiempos en los que varias ciudades se han visto afectadas, un dato relevante refrendado por la Comisión Nacional del Agua: la acumulación de basura en drenajes y cuerpos de agua provoca ocho de cada 10 inundaciones y desbordamientos durante la temporada de lluvias. Ante ello ya la Coordinación Nacional de Protección Civil a nivel nacional ha llamado a la población a limpiar calles, coladeras, cunetas, canales y pasos de agua. Las lluvias claramente no cejarán en los próximos días y semanas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional hoy habrá lluvias muy fuertes —75 a 150 milímetros—, en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. En tanto, para Guanajuato, Estado de México y Morelos, el pronóstico indica precipitaciones fuertes —50 a 75 milímetros—. En otras entidades la intensidad será más baja, pero estará presente. Teniendo en cuenta lo anterior, dejar basura en la vía pública y peor aún cerca de coladeras, no puede entenderse más que como una negligencia. Pendientes.

• Rescate sin rostro

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En Venezuela, bajo el polvo, los fierros retorcidos y el silencio que pesa más que una losa, rescatistas mexicanos con sus perros hicieron lo que mejor saben hacer: buscar vida donde casi todos la dan por perdida. Ahí, elementos del Ejército y los Topos se han esmerado en poner atención a las vibraciones del concreto para detectar voces y movimientos. Hay manos raspadas, órdenes cortas, respiración contenida y patas entrenadas sobre ruinas inestables. La esperanza a veces llega con casco, uniforme y en el olfato de un perro. Después vendrán los comunicados, las fotos oficiales y la diplomacia humanitaria. Antes de todo eso el mérito está en quienes entraron a apoyar ante el desastre sin preocupación alguna por los reflectores: los rescatistas no aflojan el paso, los canes huelen una posibilidad entre toneladas de miedo. México puede presumir muchas cosas, entre ellas ésta. Sus equipos fueron a salvar. Y sus perros volvieron a recordarnos que también hay héroes de cuatro patas.

• Mensaje iraní viral

“A nombre mío y de todos mis compañeros de la Selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable. Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo, que nos han hecho sentir como en nuestro segundo hogar. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes”. El anterior fue el mensaje publicado en X a nombre del defensa Ramin Rezaeian —que, por cierto, se vivió viral y tuvo cientos de respuestas—. Es conocido que la Selección de ese país estableció su campamento en Tijuana, desde donde se estuvo desplazando a los estadios en los que tuvo acción. Decidieron alojarse en nuestro país en medio de las tensiones provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, particularmente en la región de Ormuz. El combinado persa fue eliminado el viernes pasado tras anulársele un gol, supuestamente, por fuera de lugar y que ha sido centro de controversia en los últimos días. Ahí el dato.

• Arropo a Carlos Torres

El que apareció más que arropado en su primer acto público fue Carlos Torres Rosas, quien no sólo eligió a la Caintra de Nuevo León para estrenar agenda como director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), sino que tuvo como invitado principal al secretario de Hacienda, Édgar Amador. El pasado 16 de junio la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo la designación de Torres —quien estudió en la Universidad de Bath, en Reino Unido, y luego en la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos— hasta entonces secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de los Programas para el Bienestar. Por lo pronto, nos comentan, su aparición con Amador ante el sector empresarial se leyó como una señal de respaldo político al nuevo timón de la banca de desarrollo y al hecho de que el crédito productivo, se ha colocado como una de las apuestas para aterrizar el Plan México.

• Cuesta arriba para nuevos chiquipartidos

A decir de quienes conocen la entraña de los partidos políticos, los nuevos, Paz y Somos México, arrancan cuesta arriba. Para empezar, deberán contender en las próximas elecciones federales de 2027 sin la posibilidad de establecer alianzas —es decir, sin la chance de hacer sinergia con alguna fuerza consolidada que los pueda arrastrar—, con menos recursos que los partidos vigentes y de larga data, y obligados a obtener tres por ciento de la votación para no perder su incipiente registro. Es una aduana dura, de acuerdo con datos que arroja la consultora Integralia: desde que llegó el nuevo siglo el país vio nacer 11 partidos políticos nacionales, de los que sólo cuatro conservaron el registro después de su primera elección, mientras que el resto desapareció tras su debut en las urnas. Por lo pronto, Somos México ayer ofreció que 20 por ciento de sus candidaturas a la Cámara de Diputados será para madres buscadoras. Ya se verá si esa decisión, que políticamente se ve correcta, puede garantizarle una buena cantidad de votos. Atentos.

• A dos meses de la solicitud

Con la novedad de que hoy se cumplen dos meses de que la Justicia de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los llamados “Diez de Sinaloa”, figuras políticas y policiacas a las que señala de tener ligas con el Cártel de Sinaloa. El asunto, nos recuerdan, ha generado tensiones que no han sido del todo superadas con el vecino del norte. De parte del Gobierno de México ha prevalecido la exigencia de que se presenten pruebas contra los señalados, además de que se ha subido el tono del discurso soberanista. La vigencia del asunto, sin embargo, volvió a mostrarse con una publicación hecha el sábado pasado por el periódico The New York Times, en la cual se afirma que al menos una docena de funcionarios y legisladores habrían buscado colaborar en secreto con EU como parte de indagatorias que se realizan sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. “Buscan adelantarse a investigaciones que temen puedan centrarse pronto en ellos”, refirió el rotativo en un texto que la dirigente de Morena enmarcó en una presunta “narrativa de la ultraderecha”. Pendientes.