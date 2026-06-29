Lluvias, basura y negligencia

Y nos piden no perder de vista en estos tiempos en los que varias ciudades se han visto afectadas, un dato relevante refrendado por la Comisión Nacional del Agua: la acumulación de basura en drenajes y cuerpos de agua provoca ocho de cada 10 inundaciones y desbordamientos durante la temporada de lluvias. Ante ello ya la Coordinación Nacional de Protección Civil a nivel nacional ha llamado a la población a limpiar calles, coladeras, cunetas, canales y pasos de agua. Las lluvias claramente no cejarán en los próximos días y semanas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional hoy habrá lluvias muy fuertes —75 a 150 milímetros—, en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. En tanto, para Guanajuato, Estado de México y Morelos, el pronóstico indica precipitaciones fuertes —50 a 75 milímetros—. En otras entidades la intensidad será más baja, pero estará presente. Teniendo en cuenta lo anterior, dejar basura en la vía pública y peor aún cerca de coladeras, no puede entenderse más que como una negligencia. Pendientes.