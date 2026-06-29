Rescate sin rostro

En Venezuela, bajo el polvo, los fierros retorcidos y el silencio que pesa más que una losa, rescatistas mexicanos con sus perros hicieron lo que mejor saben hacer: buscar vida donde casi todos la dan por perdida. Ahí, elementos del Ejército y los Topos se han esmerado en poner atención a las vibraciones del concreto para detectar voces y movimientos. Hay manos raspadas, órdenes cortas, respiración contenida y patas entrenadas sobre ruinas inestables. La esperanza a veces llega con casco, uniforme y en el olfato de un perro. Después vendrán los comunicados, las fotos oficiales y la diplomacia humanitaria. Antes de todo eso el mérito está en quienes entraron a apoyar ante el desastre sin preocupación alguna por los reflectores: los rescatistas no aflojan el paso, los canes huelen una posibilidad entre toneladas de miedo. México puede presumir muchas cosas, entre ellas ésta. Sus equipos fueron a salvar. Y sus perros volvieron a recordarnos que también hay héroes de cuatro patas.