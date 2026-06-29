Los nuevos en la escuela

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

¿Necesita la vida política y el país nuevos partidos? Mientras se expresen diferentes pensamientos y formas de concebir la vida nacional evidentemente que caben.

Sin embargo, lo importante es lo que representan. Si tienen que ver con concepciones que trasciendan la dinámica del país y que no se queden en grupúsculos que en el fondo de lo que padecen es de visiones particulares y poco representativas en territorio, su existencia puede ser alentadora.

La actual oposición es poco competitiva y lo más grave es que no está representando pensamientos y concepciones ciudadanas.

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La oposición se anquilosó. Desde 2018 juega un papel secundario, que pasa más por la estridencia por hacerse ver más, que por una representatividad que se pueda manifestar en calles y territorios.

Los ciudadanos están en su derecho de organizar un partido y de intentar participar de la vida política y, evidentemente, tratar de acceder al poder. Al final de eso se trata la vida política: se participa en ella y en las elecciones para ganarlas y ejercer el poder cumpliendo una función democrática y social en sociedad.

El problema inmediato que tendrán los dos nuevos partidos es que deben mantener el registro en las elecciones del 2027. Por más cuentas alegres que hagan es una tarea en verdad difícil, porque por más que hayan juntado un buen número de firmas para alcanzar el registro, en la competencia el país se encuentra dominado por una mayoría que tiene de diferentes formas bajo control diversos mecanismos políticos.

El que más pesa es el de los programas sociales, porque, al tiempo que les resultan a los ciudadanos benéficos, van acompañados, en muchas ocasiones, por amenazas en caso de que no mantengan la lealtad con la abrumadora mayoría. Los ciudadanos pasan por alto que estos programas son un derecho garantizado en la Constitución, gobierne quien gobierne se mantendrán.

Sin embargo, el oficialismo “juega” con la idea de que si pierde las elecciones la 4T los ciudadanos también perderían sus programas sociales.

Lo que viene para lo que hoy se llama Somos México, por lo que dice el INE tendrán que hacer algunas modificaciones en el nombre y en el color que utilizan, es una tarea que puede ser importante si tiene la capacidad de movilización y va más allá de sectores de clase media. El futuro nuevo partido tendrá que estar todavía en espera de lo que determine, ante la eventualidad de impugnaciones, el TEPJF bajo control del gobierno.

Es interesante que, como uno de sus puntos de partida, junto con un conjunto de principios fundamentados que tienen que ver con el país y el mundo que somos, se planten frente a la llamada 4T.

Si alguien conoce a Morena son muchos de los integrantes de Somos México. El país, ciertamente, está urgido de alternativas. Los partidos de oposición no lo están siendo. Quien destaca es MC, que ha logrado en poco tiempo convertirse en una alternativa en algunos estados.

El PRI y PAN están lejos de ser una alternativa, ya fueron y no se están reinventando. El Gobierno se encarga de sacar su pasado para que los ciudadanos no olviden en manos de quién estábamos. PT y PVEM, particularmente é ste último, se acomodarán al son de Morena, no enriquecen ni fortalecen la vida partidaria.

Somos México requerirá de tiempo, pero en medio de lo que vivimos puede surgir como una alternativa. Es claro que en Morena no les gustó la idea de su existencia. Hicieron todo lo posible para frenarlos y no pudieron, esto es un buen punto de partida.

El otro partido es PAZ, es una organización reciclada que va y viene. No olvidemos que se atrevió a postular a Cuauhtémoc Blanco, usted dirá.

RESQUICIOS.

Hace cerca de un mes secuestraron a la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. Todos vimos cómo con lujo de violencia se la llevaron. Todo indica que los secuestradores son integrantes de la Policía local. El hecho es lamentable e infame en medio de la revictimización por parte del señalado gobierno estatal.