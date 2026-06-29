Arropo a Carlos Torres

El que apareció más que arropado en su primer acto público fue Carlos Torres Rosas, quien no sólo eligió a la Caintra de Nuevo León para estrenar agenda como director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), sino que tuvo como invitado principal al secretario de Hacienda, Édgar Amador. El pasado 16 de junio la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo la designación de Torres —quien estudió en la Universidad de Bath, en Reino Unido, y luego en la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos— hasta entonces secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de los Programas para el Bienestar. Por lo pronto, nos comentan, su aparición con Amador ante el sector empresarial se leyó como una señal de respaldo político al nuevo timón de la banca de desarrollo y al hecho de que el crédito productivo, se ha colocado como una de las apuestas para aterrizar el Plan México.