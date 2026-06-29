A dos meses de la solicitud

Con la novedad de que hoy se cumplen dos meses de que la Justicia de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los llamados “Diez de Sinaloa”, figuras políticas y policiacas a las que señala de tener ligas con el Cártel de Sinaloa. El asunto, nos recuerdan, ha generado tensiones que no han sido del todo superadas con el vecino del norte. De parte del Gobierno de México ha prevalecido la exigencia de que se presenten pruebas contra los señalados, además de que se ha subido el tono del discurso soberanista. La vigencia del asunto, sin embargo, volvió a mostrarse con una publicación hecha el sábado pasado por el periódico The New York Times, en la cual se afirma que al menos una docena de funcionarios y legisladores habrían buscado colaborar en secreto con EU como parte de indagatorias que se realizan sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. “Buscan adelantarse a investigaciones que temen puedan centrarse pronto en ellos”, refirió el rotativo en un texto que la dirigente de Morena enmarcó en una presunta “narrativa de la ultraderecha”. Pendientes.