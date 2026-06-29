Mensaje iraní viral

“A nombre mío y de todos mis compañeros de la Selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable. Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo, que nos han hecho sentir como en nuestro segundo hogar. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes”. El anterior fue el mensaje publicado en X a nombre del defensa Ramin Rezaeian —que, por cierto, se vivió viral y tuvo cientos de respuestas—. Es conocido que la Selección de ese país estableció su campamento en Tijuana, desde donde se estuvo desplazando a los estadios en los que tuvo acción. Decidieron alojarse en nuestro país en medio de las tensiones provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, particularmente en la región de Ormuz. El combinado persa fue eliminado el viernes pasado tras anulársele un gol, supuestamente, por fuera de lugar y que ha sido centro de controversia en los últimos días. Ahí el dato.