Viviedas hundidas en Los Reyes Ixtacala por intensas lluvias | VIDEOS

Este sábado se registraron fuertes lluvias en varios puntos del país que provocaron varias inundaciones, incluyendo Los Reyes Ixtacala, en donde cientos de viviendas se vieron afectadas.
Por la tarde del 27 de junio las lluvias intensas derivaron en el incremento del nivel y desborde del Río de los Remedios, por lo que varios puntos del municipio se vieron afectados con aguas negras.
La lluvia y las inundaciones alcanzaron grandes niveles, provocando que las casas y los automóviles de las personas que residen al norte de Tlalnepantla de Baz resultaran perjudicados.
Apoyos para los afectados por las inundaciones en Puebla; continúan labores de Protección Civil
Viviendas afectadas en Los Reyes Ixtacala
Por medio de redes sociales, el gobierno de Tlalnepantla de Baz informó que diversas áreas de la municipalidad trabajaron para poder ”reestablecer la normalidad el 90% de los puntos afectados por las lluvias en Los Reyes Ixtacala”.
Fue alrededor de las 06:00 horas del domingo que las labores de Protección Civil, Seguridad y la OPDM comenzaron a atendender las inundaciones de la colonia Los Reyes Ixtacala, con la finalidad de resolver las afectaciones en la zona.
Cientos de viviendas, condominios, unidades habitacionales y vehículos resultaron afectados con las inundaciones de Tlalpepantla, pues el agua alcanzó un nivel tan alto en algunos puntos que inclusive se utilizaron lanchas de los Bomberos para transportar a las personas.
Las autoridades municipales informaron que de manera preliminar “se registra un estimado de alrededor de 60 viviendas afectadas, así como un aproximado de 350 personas que ya han recibido apoyo directo por parte de los cuerpos de emergencia”.
Este domingo el gobierno municipal informó que las labores intensivas y la atención continúa en los puntos que resultaron afectados, por lo que se encuentraban realizano una “reparación integral del sistema eléctrico del Cárcamo INDECO”.
Además, se continuaban realizando labores de limpieza de vialidades en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Se utilizaron equipos Vactor, camiones cisterna tipo pipa y una planta de luz de emergencia para poder realizar la extracción de agua que se acumuló en las unidades haitacionales de Tlalnepantla.
Además, informaron que se activaron algunos albergues temporales para las personas que requirieran un lugar para resguardarse de manera segura:
- Casa de Día “Karol Wojtyla”
- Auditorio de Educación para Adultos Mayores “EDUCAM”
- Subsistema San Isidro Ixhatepec
- Centro de Desarrollo Comunitario(CDC) “Bosques Ceylán”
También te puede interesar:
- Sinaloa se prepara para temporada de lluvias: instalan mando interinstitucional
- Huixquilucan crea fondo especial de 1 MDP para atender emergencias por lluvias
- ‘Aquaman mexicano’ aparece en Reforma tras el triunfo de México e intensas lluvias
- Megabombas, drenaje y repavimentación: la estrategia de la GAM contra las lluvias
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.