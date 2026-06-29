Viviedas hundidas en Los Reyes Ixtacala por intensas lluvias | VIDEOS

Este sábado se registraron fuertes lluvias en varios puntos del país que provocaron varias inundaciones, incluyendo Los Reyes Ixtacala, en donde cientos de viviendas se vieron afectadas.

Por la tarde del 27 de junio las lluvias intensas derivaron en el incremento del nivel y desborde del Río de los Remedios, por lo que varios puntos del municipio se vieron afectados con aguas negras.

La lluvia y las inundaciones alcanzaron grandes niveles, provocando que las casas y los automóviles de las personas que residen al norte de Tlalnepantla de Baz resultaran perjudicados.

@Gob_Tlalne echen a andar el cárcamo... Ya están las calles inundadas en los Reyes Ixtacala pic.twitter.com/QwJxrKJWjR — alizzé cs 💋 (@alis_cervantes) June 27, 2026

Viviendas afectadas en Los Reyes Ixtacala

Por medio de redes sociales, el gobierno de Tlalnepantla de Baz informó que diversas áreas de la municipalidad trabajaron para poder ”reestablecer la normalidad el 90% de los puntos afectados por las lluvias en Los Reyes Ixtacala”.

Fue alrededor de las 06:00 horas del domingo que las labores de Protección Civil, Seguridad y la OPDM comenzaron a atendender las inundaciones de la colonia Los Reyes Ixtacala, con la finalidad de resolver las afectaciones en la zona.

Elementos de @PCTlalne ya están en la Unidad Habitacional Gustavo Baz, donde realizan labores de apoyo a la comunidad, tras la fuerte lluvia registrada en el municipio.



Pedimos a la ciudadanía que extreme precauciones y reporte cualquier emergencia a los números oficiales.… pic.twitter.com/KpHqX9dK3A — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 28, 2026

Cientos de viviendas, condominios, unidades habitacionales y vehículos resultaron afectados con las inundaciones de Tlalpepantla, pues el agua alcanzó un nivel tan alto en algunos puntos que inclusive se utilizaron lanchas de los Bomberos para transportar a las personas.

Las autoridades municipales informaron que de manera preliminar “se registra un estimado de alrededor de 60 viviendas afectadas, así como un aproximado de 350 personas que ya han recibido apoyo directo por parte de los cuerpos de emergencia”.

Gracias al trabajo incansable de las cuadrillas de las diversas áreas del Gobierno Municipal, se ha logrado restablecer a la normalidad el 90% de los puntos afectados por las lluvias en Los Reyes Ixtacala.



Desde las 6:00 de la mañana y con más de 12 horas consecutivas, personal… pic.twitter.com/z68H8cRakG — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 29, 2026

Este domingo el gobierno municipal informó que las labores intensivas y la atención continúa en los puntos que resultaron afectados, por lo que se encuentraban realizano una “reparación integral del sistema eléctrico del Cárcamo INDECO”.

Además, se continuaban realizando labores de limpieza de vialidades en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Se utilizaron equipos Vactor, camiones cisterna tipo pipa y una planta de luz de emergencia para poder realizar la extracción de agua que se acumuló en las unidades haitacionales de Tlalnepantla.

Las lluvias de ayer dejaron el Fraccionamiento Paseo del Ferrocarril inundado se ubica en col. Los Reyes Ixtacala (1ra Sección) municipio de Tlalnepantla de Baz, Mordor, Estado de México. pic.twitter.com/BewkwkOXec — (Kizmar) (@antonioaranda_) June 28, 2026

Además, informaron que se activaron algunos albergues temporales para las personas que requirieran un lugar para resguardarse de manera segura:

Casa de Día “Karol Wojtyla”

Auditorio de Educación para Adultos Mayores “EDUCAM”

Subsistema San Isidro Ixhatepec

Centro de Desarrollo Comunitario(CDC) “Bosques Ceylán”

Inundaciones en Tlalnepantla de Baz ı Foto: Gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz

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