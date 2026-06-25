Megabombas, drenaje y repavimentación: la estrategia de la GAM contra las lluvias

Con una inversión conjunta de 100 millones de pesos, la Alcaldía Gustavo A. Madero y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) avanzan en un proyecto integral de infraestructura urbana en la Sexta Sección de San Juan de Aragón, cuyo objetivo principal es poner fin a los problemas de inundaciones que durante años afectaron a los habitantes de la zona.

Durante un recorrido de supervisión en compañía de 500 vecinos, el alcalde Janecarlo Lozano presentó los avances de las obras que contemplan la modernización de la red de drenaje, la repavimentación de vialidades, el fortalecimiento del alumbrado público y la instalación de equipos especializados para el desalojo de agua pluvial.

Como parte de las acciones hidráulicas, se adquirieron tres megabombas y se construye un nuevo cárcamo de bombeo que permitirá aumentar significativamente la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

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Además, se instala un total de 1.5 kilómetros de tubería nueva sobre la avenida 414, una de las principales arterias de la colonia.

“Hoy quiero anunciarles que gracias a las obras que se están realizando, la Sexta Sección de San Juan de Aragón no se inundará de nuevo”, afirmó el alcalde maderense al destacar que estas acciones responden a una demanda histórica de los vecinos.

Los trabajos también contemplan la primera etapa de reencarpetado de 20 mil metros cuadrados sobre la avenida 414, en el tramo comprendido entre las calles 499 y 1525.

Paralelamente, mediante el programa “La Calle es Nuestra”, se realiza la rehabilitación integral de 20 calles secundarias, incluyendo labores de bacheo y repavimentación.

En materia de seguridad y recuperación del espacio público, la alcaldía lleva a cabo la instalación de 300 luminarias LED y más de 50 cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al Centro de Inteligencia de la demarcación para fortalecer el monitoreo y la prevención del delito.

Asimismo, sobre la vialidad rehabilitada se colocaron 150 vialetas y se aplicaron mil 800 metros de balizamiento para mejorar la movilidad y la seguridad vial de automovilistas y peatones.

Las obras forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno de Gustavo A. Madero para atender rezagos históricos en infraestructura urbana, mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

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FGR