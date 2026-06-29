Desbordamiento del Río de los Remedios causó inundación en Los Reyes Ixtacala

El 27 de junio las fuertes lluvias azotaron en varios puntos del país, y en el Valle de México estas provocaron que los niveles del Río de los Remedios aumentara, por lo que incluso cientos de viviendas en Los Reyes Ixtacala quedaron hundidas bajo el agua.

El Río de los Remedios atraviesa las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotlalco de la Ciudad de México, y los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl del Estado de México.

Debido a las altas precipitaciones que comenzaron a registrarse desde la tade del sábado, los usuarios en redes sociales comenzaro a reportar que en el municipio de Tlalnepantla se comenzaban a inundar las vialidades e incluso algunas viviendas.

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Gracias al trabajo incansable de las cuadrillas de las diversas áreas del Gobierno Municipal, se ha logrado restablecer a la normalidad el 90% de los puntos afectados por las lluvias en Los Reyes Ixtacala.



Desde las 6:00 de la mañana y con más de 12 horas consecutivas, personal… pic.twitter.com/z68H8cRakG — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 29, 2026

Inundación en Los Reyes Ixtacala

El domingo el gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz informó que elementos del OPDM, Protección Civil y Bomberos continuaban realizando labores intensas en las zonas afectadas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población de Los Reyes Ixtacala.

De manera preeliminar se determinó que 60 viviendas resultaron afectadas, por lo que se brindó apoyo a aproximadamente 350 personas, mientras que el conteo de automóviles no fue determinado debido a que los propietarios debían revisar de manera detallada el estado mecánico de sus vehículos.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que los niveles del agua en las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman de la colonia Los Reyes Ixtacala fueron abaritos alrededor del mediodía.

✅🌧️ Personal de la #CAEM logró abatir los niveles de agua sobre las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman, en la colonia Los Reyes Iztacala, municipio de #Tlalnepantla, tras las fuertes lluvias registradas el día de ayer. pic.twitter.com/HbOpEOWWCF — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 28, 2026

CAEM precisó que el taponamiento de coladeras y bocas de tormenta con basura y desechos provocó que las calles y viviendas se inundaran, por lo que pidieron a las personas mantener las calles limpias para prevenir afectaciones.

A las 18:45 horas del domingo las autoridades informaron que se abatió el 100 por ciento de los niveles del agua, y que las laboreres de limpieza se encontraban en un 90 por ciento.

✅👷🏻‍♂️ Personal de la #CAEM logró abatir al 100% los niveles de agua en calles, en la colonia Los Reyes Iztacala, #Tlalnepantla, mientras que las labores de limpieza presentan un avance del 90%. pic.twitter.com/L1GEV4tzgz — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 29, 2026

Adempas, se realizó la reparación del sistema eléctrico del Cárcamo INDECO, pues el transformados fue una de las afectaciones principales tras las fuertes lluvias que se registraron el sábado en el municipio.

El Heróico Cuerpo de Bomberos brindó atención y apoyo de manera directa a la ciudadanía, pues se desplegaron en los puntos en los que se registraron mayores estragos para trasladas en lanchas a las personas que lo requerían.

Las vialidades afectadas por las lluvias en Los Reyes Ixtacala ya se encuentran 100% restablecidas y limpias, tras jornadas de intenso trabajo 🛠️✨,



Todo el despliegue operativo cumplió el objetivo para que salgas de casa con total tranquilidad.



¡Tu seguridad siempre será lo… pic.twitter.com/0qzKPritKe — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) June 29, 2026

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