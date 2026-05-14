Megafuga en Iztapalapa afecta casas, escuelas...

La ruptura de una tubería de más de 60 años de operación provocó una megafuga de agua que inundó calles de la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa. El agua dañó viviendas, escuelas y negocios.

“Fue como una explosión”, coincidieron vecinos de la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, al referirse al momento en el que comenzó a brotar el líquido potable. Desde ese momento, las calles se inundaron y parecía que sobre ellas corría un río.

“Lamentablemente tenemos una fuga de agua (...), es la línea que va a bombear al tanque de la Estrella. Estamos en una situación de emergencia, atendiendo, porque hay muchas calles que tienen anegaciones”, dijo la alcaldesa morenista, Aleida Alavez Ruiz, en un video publicado en redes sociales.

El Dato: El Gobierno lleva a cabo el retiro de 430 mil 996 metros cúbicos de azolve para recuperar la capacidad de nueve cuerpos de agua en cuatro alcaldías.

Al lugar arribaron tragafuegos, personal de la demarcación, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y de Gestión Integral del Agua (Segiagua). Todos apoyaron a los colonos incluso a cruzar alguna calle debido a la fuerza con la que bajaba el agua.

De acuerdo con el titular de la Segiagua, José Mario Esparza Hernández, personal técnico realizó maniobras de cierre de válvulas, pues la tubería está en un ducto que va del Rebombeo Cerro de la Estrella hacia el Tanque Cerro de la Estrella.

Una vez controlada la fuga, las autoridades capitalinas comenzaron no sólo los trabajos con maquinaria pesada para reparar la fuga, también inició un censo.

Hasta el cierre de esta edición, la Segiagua contabilizaba cuatro viviendas con daños en muebles y enseres, así como otras cuatro con afectaciones en el área de patio; además, dos escuelas con daños en sus patios, lo mismo que en el estacionamiento de un hotel. Asimismo, un comercio resultó perjudicado.

1.3 kilómetros recorrió el agua potable que brotó de la tubería dañada

Esparza Hernández, quien acudió al sitio y se reunió con Alavez Ruiz, mencionó que se prevé que los trabajos de reparación duren, al menos, 36 horas.

Esta situación surgió en el marco de dos fuertes lluvias en el Valle de México, y que han causado inundaciones en distintas zonas de la capital, como calles del Centro Histórico e incluso el sótano del Congreso capitalino.

En conferencia, la directora General del Organismo de Cuencas del Valle de México, Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, afirmó que la cantidad de agua que cayó lunes y martes en el Valle de México equivale a llenar 50 veces el Estadio Azteca.

Además, durante la presentación de su Gabinete de Agua, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comentó que las trombas de este mes ya rebasaron la cifra acumulada histórica de mayo en sólo dos días, y que vienen chubascos fuertes en mayo y junio.

Asimismo, la mandataria local resaltó que para este año su administración destinará tres mil 360 millones de pesos, más del doble que el año pasado, para 318 obras de drenaje para mitigar y prevenir inundaciones.

“Estamos preparados para enfrentar esta temporada de lluvias, porque si las lluvias vienen más intensas, la ciudad se pone más intensa en la preparación, en el equipo y en la capacidad

que tengamos para enfrentar cualquier situación”, dijo.