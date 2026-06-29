Trasladan a policías detenidos por caso Roxana Guzmán a penal de La Toma, en Amatlán

Imagen de archivo del traslado de los policías a su audiencia inicial, por el caso de Roxana Guzmán.

Los cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, que fueron detenidos por su presunta vinculación con el caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán fueron trasladados al al Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Toma, en Amatlán de los Reyes.

Lo anterior después de la audiencia inicial celebrada en el Centro Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos.

🚨En Veracruz fueron detenidos cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, incluido un comandante, por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportan medios locales.



Sin embargo, el Ayuntamiento no precisó las causas de las… https://t.co/EmyZDDaMSN pic.twitter.com/dVle0XZMBB — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

Los elementos identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N” permanecerán recluidos en ese penal mientras continúa el proceso penal 343/2026, radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos.

TE RECOMENDAMOS: Pronunciamiento público Gobierno de Tamaulipas rechaza señalamientos de NYT contra gobernador Américo Villarreal

La audiencia fue presidida por el juez Daniel Orlando García Paredes, quien legalizó la detención de los imputados e inició el procedimiento correspondiente.

📸 #EnFotos | Familiares de los policías de Ixhuatlán del Sureste detenidos, quienes son investigados por su presunta relación con el caso de la comunicadora #Roxana, mantienen bloqueada la carretera federal Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura del crucero de Nanchital, para… pic.twitter.com/cpPqPhttqw — xevt - xhvt (@xevtfm) June 29, 2026

Los acusados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia en la que se determinará si son vinculados a proceso fue programada para el 3 de julio.

La defensa de los uniformados promovió un amparo para evitar el traslado al penal de La Toma, al considerar que éste se realizó de manera ilegal. Sin embargo, al final la medida se ejecutó, y se hizo bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Durante la audiencia, familiares de los policías se manifestaron a las afueras del recinto judicial para exigir que las investigaciones se desarrollen conforme a derecho y rechazar que se fabriquen culpables.

🟥 Familiares de policías municipales de #Ixhuatlán del Sureste bloquean la carretera federal para exigir justiciahttps://t.co/cffbCbtIWK pic.twitter.com/Ile8veGrM6 — AGNoticias (@AGNLosTuxtlas) June 29, 2026

Los cuatro policías fueron detenidos el pasado 25 de junio durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Oficialmente, fueron puestos a disposición ministerial por presuntos delitos contra la salud, aunque de manera extraoficial han sido señalados por su posible relación con la privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

⭕ Detienen a comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, en un operativo realizado de manera simultánea con la captura de un presunto implicado en la desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez.



Los policías arrestados… pic.twitter.com/NVU1F8RlMA — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 26, 2026

La carpeta de investigación F3/747/2026 está a cargo de la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral del XXI Distrito Judicial de Coatzacoalcos, encabezada por el fiscal Horacio César Hernández Tlazcalteco.

Roxana Guzmán desapareció el 2 de junio en el municipio de Nanchital y, hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

En paralelo a las detenciones, la semana pasada, autoridades federales y estatales capturaron a José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz y señalado por su posible participación en el secuestro de la comunicadora.

Tras su arresto, fuerzas estatales y federales realizaron labores de búsqueda en un rancho del municipio de Moloacán relacionado con el caso.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am