Reportan detención de seis implicados en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Seis personas habrían sido detenidas en Veracruz por su presunta implicación en el secuestro de la periodista, Roxana Guzmán, quien fue sustraída de su domicilio el pasado 2 de junio.

Medios locales reportaron que las detenciones ocurrieron el pasado 6 de junio, durante la madrugada, luego de un operativo por parte de autoridades en la zona de Nanchital, Veracruz.

Aunque no hay aún un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, trascendió que al menos cuatro de los detenidos fueron presentados ante el juez correspondientes este lunes.

Familiares de las personas detenidas habrían expresado su oposición ante las acusaciones imputadas afirmando que son “falsas e infundadas”, mientras la búsqueda por la periodista aún continúa.

🚨Se reporta la detención de seis presuntos implicados en desaparición de periodista Roxana Guzmán



Trasciende que fue en un operativo en el sur de Veracruz que derivó en la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la desaparición violenta de la periodista Roxana… pic.twitter.com/tM1VmJskLT — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Localización es prioritaria

A penas el viernes pasado, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre afirmó que la búsqueda de Roxana Guzmán era una prioridad.

Señaló, además que desde el momento en que su dependencia tuvo conocimiento del secuestro de la periodista, la fiscalía, peritos y policía ministerial desplegaron un operativo de investigación y búsqueda, por lo que se llevaron a cabo entrevistas con familiares de la víctima, así como el análisis de los videos relacionados al caso.

Gracias a estas acciones se pudo identificar un vehículo que podría estar relacionado al caso, por lo que se establecieron distintas rutas de escape.

Informó que también se han realizado recorridos para la localización de Roxana, en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa, esto en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La comunicadora Roxana Guzmán. ı Foto: Especial.

¿Qué sucedió con Roxana Guzmán?

La periodista, Roxana Guzmán, fue secuestrada durante las primeras horas de la mañana del 2 de junio luego de que hombres armados ingresaran a su domicilio de forma violenta.

De acuerdo con un video grabado por la misma Roxana, al menos tres hombres armados forzaron la entrada de su domicilio, mientras ella documentaba todo lo sucedido, siendo esta la última vez que se sabría su paradero.

Luego de que se dieran a conocer los hechos, trascendió que la periodista ya había huido del estado en una ocasión anterior debido al asesinato de su esposo.

🔴 En un ataque armado, hombres encapuchados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Veracruz.



La Fiscalía ya comenzó la investigación del caso, a través de la Fiscalía Regional de… pic.twitter.com/nBJCGTtuSe — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

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LMCT