Cae Delta 7, implicado en el secuestro de reportera

Autoridades localizaron este viernes un cuerpo sin vida en un rancho del municipio de Moloacán, Veracruz, en el marco de las diligencias por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada en su domicilio en Nanchital, el pasado 2 de junio.

El hallazgo ocurrió horas después de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), detuvieran a José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta 7, presunto integrante del Grupo Sombra.

El Dato: Artículo 19 pidió que la labor de Guzmán Ramírez sea una línea de investigación y se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El detenido habría proporcionado a las autoridades la ubicación del predio donde se desplegaron labores de búsqueda durante la madrugada. El cuerpo fue trasladado a un laboratorio forense para los análisis periciales correspondientes, pero la identidad de la persona no ha sido confirmada de manera oficial.

De acuerdo con las investigaciones, Cadena Escayola fue identificado a partir de los tatuajes visibles en su mano derecha, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de la comunicadora.

Las grabaciones muestran el momento en que dos hombres derriban la puerta principal con un mazo para irrumpir en la vivienda. Su madre, Rubicelia Ramírez, dijo haber reconocido al detenido: fue uno de los hombres que participó en el secuestro de su hija, identificado principalmente por los tatuajes y por las imágenes del ataque.

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La captura de Delta 7 fue el resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval. De manera simultánea, el comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste y tres elementos a su mando, identificados como Ismael N, Juan Carlos N, Luis Enrique N y Julio César N, fueron detenidos en un operativo paralelo.

Las autoridades no han informado oficialmente los delitos que se les atribuyen y tampoco si existe un vínculo directo con el caso de Guzmán Ramírez. En el operativo también fue arrestada Beatriz N, comerciante del mercado municipal.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó la detención de los cuatro policías mediante un comunicado. El alcalde Raúl González Martínez instruyó brindar acompañamiento jurídico a sus familiares y reconoció que desconoce las causas del arresto:“Hasta el momento el ayuntamiento no ha recibido información sobre las causas que motivaron dicho procedimiento, por lo que se mantiene atento a la información que emitan las autoridades competentes”.

Paralelamente, fue arrestada Beatriz N, comerciante del mercado municipal de la zona, cuya presunta vinculación con los hechos no ha sido detallada por las autoridades hasta el momento.

Roxana Guzmán Ramírez fue sacada de su domicilio en Nanchital la madrugada del martes 2 de junio, alrededor de las 6:30 horas. Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán son municipios prácticamente conurbados que integran la región metropolitana de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez dirigía el medio Pulso Informativo del Sureste, un portal de noticias digital con sede en Nanchital.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que asumió el expediente dada la gravedad de los hechos.

Mientras los análisis forenses determinan la identidad del cuerpo localizado en Moloacán, la familia de la periodista aguarda la notificación oficial.

Las detenciones del viernes apuntan a una posible colusión entre elementos de seguridad pública y el grupo responsable del secuestro, aunque las autoridades federales no han formalizado esa hipótesis.