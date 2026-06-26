Detienen a comandante y tres policías en Veracruz por caso de desaparición de Roxana Guzmán

El comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, fueron detenidos este viernes en un operativo realizado de manera simultánea con la captura de un presunto implicado en la desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez.

Los policías arrestados fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente los delitos que se les atribuyen o si existe una relación directa entre su captura y las investigaciones por el crimen de la periodista.

🚨En Veracruz fueron detenidos cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, incluido un comandante, por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportan medios locales.



Sin embargo, el Ayuntamiento no precisó las causas de las… https://t.co/EmyZDDaMSN pic.twitter.com/dVle0XZMBB — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó la detención de los cuatro uniformados mediante un comunicado, en el que señaló que el alcalde, Raúl González Martínez, instruyó brindar acompañamiento y apoyo jurídico a sus familiares, además de reiterar la disposición del gobierno municipal para colaborar con las autoridades.

“Hasta el momento el ayuntamiento no ha recibido información sobre las causas que motivaron dicho procedimiento, por lo que se mantiene atento a la información que emitan las autoridades competentes”, indicó el gobierno municipal.

De manera paralela, José Del Carmen “N”, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido en Coatzacoalcos por su posible implicación en el secuestro de la periodista.

La captura fue resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval coordinadas entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Las autoridades señalan que “Delta 7” tuvo participación activa en el secuestro de la periodista.

Tras las capturas, autoridades ubicaron un rancho en el municipio de Moloacán, donde realizan labores de búsqueda.

De acuerdo con las investigaciones, los tatuajes en la mano derecha del detenido fueron uno de los elementos que permitieron identificarlo, luego de que su imagen quedara registrada en los videos captados por cámaras instaladas en la vivienda de la comunicadora durante la irrupción del grupo armado.

Las grabaciones muestran el momento en que dos hombres derriban con un mazo la puerta principal del domicilio para ingresar por la fuerza y privar de la libertad a Roxana Guzmán Ramírez.

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MSL