Reportan la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó en el Edomex

Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, habría muerto tras operativo de captura.

Información que circula en medios afirma que el tigre recibió un disparo por arma de fuego luego de presuntamente intentar atacar a una mujer que participaba en los trabajos de localización y captura.

En primera instancia se explicó que Kenzo se encontraba herido, sin embargo, Protección Civil del Estado de México dijo que no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

TE RECOMENDAMOS: Por caso Agronitrogenados FGR cumplimenta orden de arresto contra la hermana del Emilio Lozoya Austin

El animal habría sido trasladado a un lugar con equipo médico veterinario cercano a la zona en donde se localizó, sin embargo, de acuerdo con los reportes, no habría sobrevivido a la herida.

Apenas durante las primeras horas de este jueves, el ayuntamiento de Tepetlaoxtoc informó sobre el resguardo del animal e incluso una veterinaria que acompañaba al equipo explicó en su momento que el animal fue sedado de manera controlada para facilitar su captura. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó en el momento que el tigre ya recibía atención médica.

Momento de la captura de Kenzo ı Foto: Protección Civil del Estado de México

¿Cómo escapó Kenzo?

Kenzo escapó el domingo pasado del centro de cuidados en donde vivía al presuntamente aprovechar una puerta que permanecía abierta mientras personal realizaba trabajos de mantenimiento en las instalaciones, por lo que pudo salir sin que fuera detenido por personal especializado.

Luego de que se diera parte a las autoridades sobre el escape del animal, personal de seguridad del municipio activaron un operativo de búsqueda para zonas aledañas, además de emitir una alerta preventiva para los habitantes de las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo.

En el momento, autoridades pidieron a la población permanecer en sus viviendas, mantener cerradas puertas y ventanas, resguardar a sus mascotas y evitar cualquier intento de acercarse al felino mientras continuaban las labores de localización.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT