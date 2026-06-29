Hallan zoológico clandestino en Chalco y aseguran un tigre, un león, dos pumas... hay un detenido

Elementos de diversas corporaciones federales, estatales y municipales ejecutaron un operativo en un inmueble ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, donde se hallaron múltiples ejemplares de fauna exótica, entre ellos, un tigre, un león, dos pumas y más.

La intervención se realizó el 28 de junio de 2026, en atención a una denuncia ciudadana previa por posible maltrato animal.

El despliegue estuvo a cargo de la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fiscalía Edomex).

Asimismo, participaron agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Seguridad Pública del municipio de Chalco y personal de Protección Civil.

Hallan especies de fauna exótica

Al ingresar al inmueble, el personal de las instituciones participantes descubrió una colección de fauna exótica que se encontraba en posibles condiciones de maltrato.

Los especialistas y agentes policiales contabilizaron y aseguraron un total de diez ejemplares correspondientes a distintas especies silvestres.

Entre los animales detectados se encontraban dos ejemplares de puma, especificados como un macho y una hembra.

También se identificó un ocelote, cuyo nombre científico quedó registrado como leopardus pardalis.

La lista de los resguardos incluye además a dos ejemplares de papión sagrado, identificados científicamente como papio hamadryas.

De igual forma, se detectó un león africano dentro de las instalaciones del inmueble.

Las autoridades reportaron el hallazgo de un cachorro de tigre blanco, catalogado bajo el nombre científico de phantera tigris.

A estos felinos se sumaron dos ejemplares de lémur cola anillada (lemur catta) y una iguana verde.

🔴La Fiscalía mexiquense y la PROFEPA desmantelaron un inmueble en Chalco donde rescataron a 10 ejemplares de fauna exótica que vivían enjaulados y en condiciones de maltrato.



Durante el operativo fue detenido Brandon “N”, quien confesó dedicarse a la compra y venta ilegal de… pic.twitter.com/f277nlAyOR — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

Detienen a un hombre

Durante el desarrollo de la diligencia ministerial, las autoridades detuvieron en el lugar a un individuo identificado como Brandon "N“.

El sujeto señaló ante los agentes que su actividad consistía en dedicarse a la compra y venta de especies exóticas.

Sin embargo, al momento del cateo, Brandon “N” no exhibió ningún tipo de documento o registro legal que lo facultara para el manejo de estos animales.

Tampoco acreditó contar con la autorización de las autoridades competentes para mantener a las especies en resguardo o contención.

Debido al incumplimiento de las normativas ambientales y la falta de permisos oficiales, el individuo quedó detenido de manera inmediata.

Su situación jurídica será determinada conforme avancen los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades detuvieron en el lugar a un individuo identificado como Brandon N“. ı Foto: Especial.

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JVR