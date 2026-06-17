Edomex impulsa obras de movilidad

HORACIO DUARTE Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, señaló que los grandes avances en movilidad para la zona oriente de la entidad, como el arranque de obra del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602, es posible gracias al trabajo coordinado implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

“Esto es gracias al trabajo, a la dedicación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la de nuestra gobernadora Delfina Gómez, que estará supervisando esta gran obra que vale la pena porque ya nos la merecíamos”, publicó Horacio Duarte.

El funcionario estatal detalló que la primera etapa de la obra llegará de la Autopista Peñón Texcoco y cruzará el Periférico Oriente, posteriormente, en una segunda etapa, brincará las famosas vías de la Cuchilla del Tesoro, para disminuir el tráfico que actualmente se registra en las principales vialidades de la entidad mexiquense.

“Con esto vamos a resolver un problema de vialidad muy importante. Que sepan las mujeres y hombres de Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec, que está gran obra va a beneficiar a toda esta región”, resaltó.

Cabe señalar que la rehabilitación del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602 forman parte de la estrategia 2026, Año de las Obras en el Edomex y beneficiará a más de dos millones de habitantes de la región oriente.