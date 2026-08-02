Pensión Mujeres y Adultos Mayores Bienestar: Estos son los documentos y requisitos para hacer registro en agosto

Las y los aspirantes a las pensiones Mujeres y Adultos Mayores Bienestar cuentan con periodos determinados para realizar sus registros, y en La Razón te compartimos los requisitos y documentos necesarios.

Quienes quieran formar parte de alguno de estos Programas para el Bienestar podrán realizar su registro en cuanto se tengan disponibles las fechas, y para este proceso se requieren algunos requisitos y documentos.

Pese a que aún no se ha poblicado alguna convocatoria para agosto, te compartimos los requisitos y documentos que requieres para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adultos Mayores Bienestar.

Esto con la finalidad de que ya tengas listas todas las cosas necesarias para cuando debas acudir al Módulo de Bienestar en el que puedas realizar tu registro para poder ser beneficiaria o beneficiario.

Documentos y requisitos para la Pensión Mujeres y Adultos Mayores Bienestar

Los Módulos de Bienestar regularmente brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas cuando se abren las convocatorias, y durante una semana las y los aspirantes deben acudir en el día que se indica conforme a la inicial de su primer apellido.

La Pensión de las Personas Adultas Mayores brinda un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a las mexicanas y los mexicanos que tengan desde 65 años de edad en adelante.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entrega únicamente a las mexicanas de 60 a 64 años de edad un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales, y una vez que estas cumplan 65 años, pasan en automático a formar parte de Adultos Mayores.

Estos apoyos económicos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que se otorga una vez que se acredite la incorporación al programa, y los depósitos se realizan de manera escalonada al igual que la inscripción.

Para poder registrarse a cualquiera de los dos Programas para el Bienestar se requiere contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

En agosto de 2026 se prevé próximo registro para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.



Conviene preparar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Módulos en https://t.co/3V1P62zWZc. pic.twitter.com/RJeqljJLLC — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 1, 2026

Además de cumplir con el rango de edad especificado, las y los interesados en las pensiones deben tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir actualmente en la República mexicana.

Las pensiones tienen la finalidad de brindar autonomía económica a las personas beneficiarias, romper la brecha salarial que existe entre géneros, y dar un ingreso económico propio a quienes no cuenten con uno.

Recuerda que todos los trámites de los #ProgramasBienestar y #PensionesBienestar son gratuitos y se realizan únicamente por los medios oficiales.



Si tienes dudas, consulta nuestros canales institucionales antes de atender cualquier mensaje.#VerificaAntesDeCompartir pic.twitter.com/agIWJo11i2 — Bienestar (@bienestarmx) July 31, 2026

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