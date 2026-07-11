Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Río Grande, Zacatecas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Río Grande, Zacatecas, donde sostuvo que el programa es un derecho al que tienen acceso todas las mexicanas al cumplir 60 años.

“Este programa no es una dádiva, no es un apoyo nada más, es un derecho para todas las mujeres mexicanas, cuando se cumplen 60, Pensión Mujeres Bienestar, para todas de las 32 entidades de la República, cualquier lugar, por más apartado que esté, si hay una mujer de 60 años, recibe Pensión Mujeres Bienestar” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum entrega a una beneficiaria su tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

La mandataria recordó que una vez cumplidos los 65 años, las mujeres tienen pase automático a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Recordó que también se entregan las Pensiones y Programas para el Bienestar como la beca Benito Juárez, la beca Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar o Sembrando Vida.

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Sheinbaum reiteró su apoyo y defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos : “México es un país grandioso y las mexicanas y mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado, en los Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos son héroes y heroínas de la patria, aquí y del otro lado de la frontera”.

Simpatizantes ondean la bandera de México y sacuden globos y durante el evento en Zacatecas. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que en Zacatecas son 36 mil 205 las mujeres de 60 a 64 años de edad que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar para después acceder a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, que en la entidad suman 205 mil 340 derechohabientes.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció la visita de la mandataria como una muestra de que gobierna desde el territorio y con el pueblo de México, principalmente con aquellas y aquellos que fueron olvidados históricamente. Reconoció su firmeza para defender la soberanía nacional y refrendó su apoyo frente a las presiones internacionales.

La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Silvia Lozano Rincón, agradeció la entrega de este derecho y afirmó que Río Grande es su casa para recibirla siempre con los brazos abiertos.

cehr